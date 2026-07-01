Descoberta nova espécie de aranha venenosa em Portugal

A aranha-reclusa-chilena, cientificamente designada Loxosceles laeta, foi identificada na cidade do Porto, tornando-se a primeira ocorrência conhecida desta espécie na Península Ibérica.

Apesar de a sua mordida poder provocar lesões graves na pele, o comportamento discreto do animal reduz significativamente a probabilidade de contacto com pessoas.

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A descoberta resultou de um estudo conduzido pelos biólogos Francisco Gil e José Manuel Grosso-Silva. A espécie é pouco propensa a morder, embora as consequências possam incluir lesões cutâneas necróticas.

A espécie é nativa da região ocidental da América do Sul, sendo habitualmente encontrada em países como o Brasil e a Argentina. A sua expansão para regiões distantes do habitat de origem tem sido favorecida pelas trocas comerciais internacionais.

A primeira observação ocorreu de forma casual a 10 de setembro de 2025, quando um macho foi encontrado numa parede no Campo dos Mártires da Pátria, no Porto.

Um segundo exemplar, também macho, foi recolhido já morto a 10 de janeiro de 2026, numa armadilha adesiva destinada a outras espécies.