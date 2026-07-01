Inês Lourenço vence Grande Prémio de Poesia Gil Vicente com "Casa de Nuvem"

O livro "Casa de Nuvem", de Inês Lourenço, venceu o Grande Prémio de Poesia Gil Vicente, anunciou esta quarta-feira a Associação Portuguesa de Escritores, que o atribui com apoio da Câmara Municipal de Guimarães.

"Com uma carreira poética de grande e consistente qualidade, marcada por uma subtil lírica da urbanidade e da observação quotidiana, a obra de Inês Lourenço, há muito devedora do reconhecimento que este júri tem gosto em materializar, reúne um trabalho poético caracterizado por uma dicção elegante, amadurecida por anos das melhores leituras destiladas em pessoalíssima colheita, cuja decantação tudo aproveita e nada exclui: leituras, sensações, inações, livros usados, óperas, filmes, divagações de várias latitudes", pode ler-se na justificação do júri, composto por Cristina Robalo Cordeiro, Daniel Jonas e Paula Mendes Coelho.

A justificação do júri acrescenta que "a sua súmula, a que a ordem cronologicamente descendente desta antologia vem dar novo alento, é expressão do triunfo, ainda que pírrico, da poesia sobre o mundo, aproveitado na sua mesquinhez para a alquimia da circunstancial, mas poderosa, beleza poética".

"Comprometida com o seu tempo e lugar, irónica e precisa, buscando no real os sentidos fraturados que servem a questionação tão elegante quanto precária, levantada a gotículas, enquanto memória tangível e não virtual de um delicado gosto que se faz vivo e observacional, esta poesia subsiste contra o tempo e reage contra as circunstâncias. Através de uma composição que vê na fissura não a sombra, mas a possibilidade para a luz, a poesia de Inês Lourenço há muito merece o nome dela", segundo o júri, que tomou a decisão por unanimidade.

O prémio tem o valor de 12.500 euros e a cerimónia de entrega vai ter lugar no dia 10 de julho, na Biblioteca Municipal Raul Brandão, em Guimarães.

Editado em outubro pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, "Casa de Nuvem" é uma antologia da obra da poetisa nascida em 1942 no Porto.