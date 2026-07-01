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Netflix usa voz IA de Gene Wilder para novo reality show de "Willy Wonka"

01 jul, 2026 - 14:03 • João Malheiro

O novo reality show chama-se "Wonka's The Golden Ticket" e coloca 12 concorrentes, acompanhados por um parceiro à sua escolha, a enfrentarem uma série de desafios dentro da famosa fábrica de chocolate.

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A voz de Gene Wilder, ator e comediante que morreu em 2016, vai ser recriada através de Inteligência Artificial em um novo reality show da Netflix.

A plataforma de streaming vai lançar um novo programa baseado no filme "Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate", em que Wilder assumiu o papel principal do excêntrico magnata produtor de chocolate.

O novo reality show chama-se "Wonka's The Golden Ticket" e coloca 12 concorrentes, acompanhados por um parceiro à sua escolha, a enfrentarem uma série de desafios dentro da famosa fábrica de chocolate, numa homenagem clara à narrativa do filme inspirado pelo livro de Roald Dahl.

No trailer oficial é possível ouvir a voz artificial que emula Gene Wilder a declarar que os concorrentes vão "competir por um prémio que lhes vai mudar a vida ou terem uma despedida lamentável".

O programa de entretenimento da Netflix vai estrear-se a 23 de setembro e está a ser produzido em parceria com a viúva do artista e a entidade que gere a herança e bens de Gene Wilder, que autorizaram o uso da voz artificial do artista.

Rusty Goffe, o ator que interpretou os Oompa Loompas originais, também fará aparições especiais no reality show.

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