Quatro filmes com produção lusófona com presença no festival de Locarno

Quatro filmes com produção de países lusófonos vão estar em competição no Festival Internacional de Cinema de Locarno, na Suíça, em agosto, anunciou a organização esta quarta-feira.

No concurso internacional da secção Pardi di Domani vai estar, em estreia mundial, o filme "Aurora Borealis", de Valeriya Kim, numa coprodução entre Hungria, Bélgica, Portugal e Cazaquistão.

Já na secção Open Doors, na categoria de longas-metragens, vai acontecer a estreia suíça de "O Profeta", do moçambicano Ique Langa, que teve a sua estreia mundial em Roterdão.

Nas curtas e médias-metragens, vão participar em Locarno os filmes "Submergido", do moçambicano Ariel Añez, e "Time to Change", da angolana Pocas Pascoal, ambos em estreia na Suíça.

O 79.º Festival de Locarno vai ter lugar entre 05 e 15 de agosto.

Este ano, o festival vai distinguir o realizador norte-americano Darren Aronosfky com o Leopardo de Honra, e a atriz Isabella Rossellini com o prémio de Excelência.

O produtor islandês Sigurjón Sighvatsson vai ser distinguido com o prémio Raimondo Rezzonico, enquanto a atriz Asia Argento receberá o prémio carreira e o artista Rick Baker o prémio Vision.

A atriz Virginie Efira vai ser premiada o galardão do Leopard Club.