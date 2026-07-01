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Quatro filmes com produção lusófona com presença no festival de Locarno

01 jul, 2026 - 11:26 • Lusa

O 79.º Festival de Locarno vai ter lugar entre 05 e 15 de agosto.

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Quatro filmes com produção de países lusófonos vão estar em competição no Festival Internacional de Cinema de Locarno, na Suíça, em agosto, anunciou a organização esta quarta-feira.

No concurso internacional da secção Pardi di Domani vai estar, em estreia mundial, o filme "Aurora Borealis", de Valeriya Kim, numa coprodução entre Hungria, Bélgica, Portugal e Cazaquistão.

Já na secção Open Doors, na categoria de longas-metragens, vai acontecer a estreia suíça de "O Profeta", do moçambicano Ique Langa, que teve a sua estreia mundial em Roterdão.

Nas curtas e médias-metragens, vão participar em Locarno os filmes "Submergido", do moçambicano Ariel Añez, e "Time to Change", da angolana Pocas Pascoal, ambos em estreia na Suíça.

O 79.º Festival de Locarno vai ter lugar entre 05 e 15 de agosto.

Este ano, o festival vai distinguir o realizador norte-americano Darren Aronosfky com o Leopardo de Honra, e a atriz Isabella Rossellini com o prémio de Excelência.

O produtor islandês Sigurjón Sighvatsson vai ser distinguido com o prémio Raimondo Rezzonico, enquanto a atriz Asia Argento receberá o prémio carreira e o artista Rick Baker o prémio Vision.

A atriz Virginie Efira vai ser premiada o galardão do Leopard Club.

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