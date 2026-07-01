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Saiba se ganhou o Totoloto desta quarta-feira (1 de julho)

01 jul, 2026 - 22:45

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 13,4 milhões de euros.

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A chave vencedora do sorteio do Totoloto desta quarta-feira, 1 de julho de 2026, é composta pelos números 12 - 16 - 35 - 44 - 47 + Número da Sorte 10.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 13,4 milhões de euros.

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A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa .

Os prémios de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos ao pagamento de imposto do selo à taxa de 20% , nos termos da legislação em vigor.

O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.

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