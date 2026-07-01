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TikTok vai transmitir ao vivo lançamento do novo álbum de Madonna

01 jul, 2026 - 10:48 • João Malheiro

Madonna estará presente para "uma conversa franca, proporcionando um raro olhar sobre os bastidores do processo criativo, inspirações e histórias que rodeiam a nova música".

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Madonna prepara-se para lançar um novo álbum, "Confessions II", esta sexta-feira, mas, no dia anterior, vai participar numa festa de lançamento do disco, em Londres, que será transmitida pelo TikTok.

O “iHeartRadio and TikTok LIVE Premiere with Madonna" vai permitir assistir ao evento que promete uma primeira audição exclusiva do novo projeto da artista pop, numa emissão de uma hora.

Madonna estará presente, com a organização a prometer "uma conversa franca, proporcionando um raro olhar sobre os bastidores do processo criativo, inspirações e histórias que rodeiam a nova música". Madonna vai dar, igualmente, aos fãs uma antevisão de canções selecionadas antes do lançamento oficial.

O produtor Stuart Price e a artista Lola Leon - que também participam no disco - vão marcar presença na transmissão.

Para assistir, basta aos fãs acederem através das contas oficiais do TikTok, de Madonna e da iHeartRadio na rede social. Os utilizadores vão poder participar em sondagens e colocar perguntas, ao longo da emissão.

Já no dia seguinte haverá uma experiência pop-up em Londres e Nova Iorque, inspirada pela sonoridade e os temas do novo álbum, assim como uma variante em vinil de edição limitada do TikTok, momentos de audição exclusivos e oportunidades de criação de conteúdo com o tema "Confessions".

As reservas para participar nestes eventos são limitadas e estão disponíveis no site oficial.

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