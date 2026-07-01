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Victor Willis, vocalista dos Village People, morre aos 74 anos
01 jul, 2026 - 10:15 • João Malheiro
Artista era o vocalista principal do grupo, cantando clássicos como "YMCA", "Go West" ou "In The Navy".
Victor Willis, vocalista dos Village People que cantou "YMCA", morreu aos 74 anos.
A morte foi confirmada pela página oficial do artista nas redes sociais. Willis morreu na segunda-feira, vítima de "uma doença súbita e violenta".
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"Estamos profundamente tristes", lê-se no comunicado oficial.
Victor Willis é um dos fundadores do Village People e era o vocalista principal do grupo, cantando clássicos como "YMCA", "Go West" ou "In The Navy".
- Noticiário das 11h
- 01 jul, 2026
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