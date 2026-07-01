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WhatsApp vai permitir comunicar sem precisar de número de telemóvel

01 jul, 2026 - 13:49 • João Malheiro

A alteração será implementada ao longo dos próximos meses, com o WhatsApp a permitir com que os utilizadores comecem a reservar um nome de utilizador.

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O WhatsApp prepara-se para implementar uma mudança relevante no futuro da aplicação. Em breve, será possível comunicar com outra pessoa, sem que seja necessário saber qual é o seu número de telemóvel.

Desde a génese da aplicação, era essencial ter acesso ao telemóvel de uma pessoa para se poder conversar com ela, mas agora bastará trocar um nome de utilizador único.

A alteração será implementada ao longo dos próximos meses, com o WhatsApp a permitir com que os utilizadores comecem a reservar um nome de utilizador. A ativação será feita nas definições da aplicação de telemóvel, na secção de "Perfil".

No entanto, esta atualização não é obrigatória e quem preferir pode optar por continuar a usar o seu telemóvel como forma de identificação. A empresa esclarece que, até quem possa definir um nome de utilizador terá a opção de voltar atrás e de o remover.

Os nomes poderão ter até 35 caracteres e é de esperar algumas restrições, quer em termos de uso de termos sensíveis e ofensivos, quer de nomes de algumas celebridades e figuras públicas, para evitar casos de falsificação de identidade.

Criadores de conteúdos, empresas e instituições terão a opção de transpor diretamente os nomes de perfis que já possam ter no Facebook ou no Instagram.

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