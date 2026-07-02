Lídia Jorge vence o Prémio Camões 2026

De acordo com o comunicado a que a Renascença teve acesso, o júri, que reuniu de forma virtual, destaca uma autora com "uma obra reconhecida pela análise profunda da história recente" de Portugal, "pela reflexão social e pela defesa dos direitos humanos e das mulheres".

Reunido esta tarde, o júri do maior prémio da língua portuguesa escolheu, de forma unânime , a autora de "Misericórdia" , considerando-a "uma das escritoras mais proeminentes da literatura portuguesa contemporânea" .

Lídia Jorge venceu o maior prémio da língua portuguesa. Júri distinguiu por unanimidade a autora de "Misericórdia" (ed. D. Quixote), destacando o percurso literário e o contributo para a literatura portuguesa contemporânea.

Depois de Adélia Prado, em 2024, e Ana Paula Tavares, em 2025, Lídia Jorge é a terceira mulher escritora consecutiva a receber o prémio, no valor de 100 mil euros.

A autora, de 80 anos, tem, nas palavras do júri, "desde o livro 'O Dia dos Prodígios', um exemplo de uma escrita que tem enriquecido o património literário e cívico-cultural da língua portuguesa".

O júri sublinha ainda a escrita em torno da guerra colonial na obra de Lídia Jorge. "‘A Costa dos Murmúrios’, de 1988, é um marco importante na sua obra, uma vez que destaca a sua experiência de vida em Moçambique e desconstrói as versões da guerra colonial sob a perspetiva de uma mulher", detalha.

Outra das obras destacadas é o multipremiado "Misericórdia", editado em 2022. "Trata a velhice, a urgência da vida, a resistência ao fim", sublinha o júri.

"A sua escrita, marcada por uma prosa poética densa, aborda o passado ditatorial de Portugal, a condição feminina, o impacto das transformações históricas na vida quotidiana, o significado das revoluções, a emigração, as tensões entre a sociedade moderna e pós-moderna, os conflitos entre gerações, as ruturas familiares, com um estilo literário de forte carga lírica e foco na memória coletiva", refere o júri.

Os jurados nesta edição foram de Portugal, José Carlos Seabra Pereira da Universidade de Coimbra, a poeta e ensaísta Ana Mafalda Leite da Universidade de Lisboa; do Brasil a investigadora Lucia Santaella, o jornalista e historiador José Ribamar Bessa Freire; de Angola, o escritor e crítico literário Lopito Feijó e a escritora e poeta Odete Semedo da Guiné-Bissau.

Lídia Jorge tem recebido, em particular depois do livro “Misericórdia” diversos prémios, entre eles o Prémio Pessoa 2025, o Prémio Eduardo Lourenço 2023, o Médicis Étranger e Prémio Estatal Austríaco de Literatura Europeia.