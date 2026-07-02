Morte de diretor artístico leva a cancelamento de Festival Estoril Lisboa

O Festival Estoril Lisboa, que iria começar na sexta-feira e decorrer até dia 25, foi cancelado, assim como as iniciativas associadas, devido à morte do seu criador e diretor, José António Piñeiro Nagy, anunciou esta quinta-feira a organização.

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do prof. José António Piñeiro Nagy, criador e diretor do Festival Estoril Lisboa, pelo que todas as atividades previstas para 2026 (52.º Festival Estoril Lisboa; 24.º Concurso de Interpretação do Estoril e 62.º Cursos Internacionais de Música do Estoril) serão canceladas", pode ler-se numa mensagem publicada nas redes sociais do festival.

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A mesma publicação acrescenta que o funeral vai ter lugar no sábado, no Crematório de Alcabideche, em Cascais, às 09:00.

A edição deste ano do festival contava com as participações de músicos como Thomas Dunford, Jan Vermeire e Antón Cortés, apresentando-se os concertos em Lisboa e na linha de Cascais.

"Celebramos Património" era o mote desta edição do Festival Estoril Lisboa, sob a direção de Piñeiro Nagy, previsto para vários espaços da capital - Sé, ACL, Convento dos Cardaes, Panteão Nacional, Teatro Tivoli - e na linha de Cascais, nomeadamente no Auditório Carlos Avilez, no Centro Cultural de Cascais e no Hotel Palácio Estoril, entre outros espaços.