PlayStation termina produção de jogos físicos a partir de 2028

A Sony anunciou que deixará de produzir jogos em formato físico para as consolas PlayStation a partir de janeiro de 2028. Depois dessa data, todos os novos títulos serão distribuídos exclusivamente através da PlayStation Store ou por códigos digitais vendidos nos pontos de venda habituais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A empresa esclareceu que a decisão não afetará os jogos editados até ao final de 2027. Os discos já existentes continuarão a funcionar normalmente e o mercado de segunda mão manter-se-á sem alterações.

"À medida que as preferências dos consumidores e a indústria do entretenimento em geral continuam a afastar-se dos discos físicos em prol do digital, a produção de jogos em formato físico para todos os novos títulos a lançar nas consolas PlayStation será descontinuada a partir de janeiro de 2028", disse Sid Shuman, diretor sénior de Comunicações da Sony.

Segundo o responsável, os novos jogos ficarão disponíveis apenas na PlayStation Store e nos retalhistas em formato digital, sublinhando que a medida não terá qualquer impacto nos títulos lançados em disco antes da entrada em vigor da mudança.

"Esta é uma direção natural para a Sony Interactive Entertainment para se adaptar às tendências de consumo, uma vez que a preferência generalizada pelos formatos digitais já ultrapassa significativamente a dos discos físicos", afirmou Sid Shuman.