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PlayStation termina produção de jogos físicos a partir de 2028

02 jul, 2026 - 00:36 • Redação

Sony anunciou o fim da produção de jogos em formato físico para as consolas PlayStation. Mudança entra em vigor em janeiro de 2028. Novos lançamentos passam a estar disponíveis apenas em formato digital.

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A Sony anunciou que deixará de produzir jogos em formato físico para as consolas PlayStation a partir de janeiro de 2028. Depois dessa data, todos os novos títulos serão distribuídos exclusivamente através da PlayStation Store ou por códigos digitais vendidos nos pontos de venda habituais.

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A empresa esclareceu que a decisão não afetará os jogos editados até ao final de 2027. Os discos já existentes continuarão a funcionar normalmente e o mercado de segunda mão manter-se-á sem alterações.

"À medida que as preferências dos consumidores e a indústria do entretenimento em geral continuam a afastar-se dos discos físicos em prol do digital, a produção de jogos em formato físico para todos os novos títulos a lançar nas consolas PlayStation será descontinuada a partir de janeiro de 2028", disse Sid Shuman, diretor sénior de Comunicações da Sony.

Segundo o responsável, os novos jogos ficarão disponíveis apenas na PlayStation Store e nos retalhistas em formato digital, sublinhando que a medida não terá qualquer impacto nos títulos lançados em disco antes da entrada em vigor da mudança.

"Esta é uma direção natural para a Sony Interactive Entertainment para se adaptar às tendências de consumo, uma vez que a preferência generalizada pelos formatos digitais já ultrapassa significativamente a dos discos físicos", afirmou Sid Shuman.

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