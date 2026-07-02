Wagner Moura considera “uma tragédia” o Brasil voltar a ter um Bolsonaro no poder

Faltam três meses para as eleições presidenciais do Brasil e o ator Wagner Moura diz que é preciso “mobilizar a sociedade civil brasileira”. Em resposta à Renascença, o ator considera a mobilização necessária para evitar uma “tragédia para o país” que resultaria do regresso da família Bolsonaro ao poder. De passagem por Lisboa, onde esta sexta-feira estreia, no Centro Cultural de Belém (CCB), a peça “Um Julgamento – Depois do Inimigo do Povo”, Wagner Moura diz-se pronto para arregaçar as mangas nessa mobilização. O artista alerta para a “perspetiva desses caras ganharem, sobretudo com os americanos trabalhando para que eles ganhem”. Moura tem esperança, no entanto, que “o apoio de Trump a Flávio Bolsonaro saia pela culatra”. O filho de Bolsonaro é o principal adversário do atual presidente, Lula da Silva que se recandidata nas presidenciais de outubro. Wagner Moura considera mesmo “perigoso”, um regresso da extrema-direita ao poder.

Wagner Moura partilha o palco com o público Já não é segredo, porque é Wagner Moura o revelou. “A verdade acabou e isso me assusta” é a primeira frase o ator diz na peça “Um Julgamento – Depois do Inimigo do Povo”. Este é uma peça que no epicentro do enredo levanta a questão da verdade. “Talvez tenha sido essa a coisa que mais me deu vontade de fazer a peça. É discutir esse aspeto da pós-verdade. A ideia de que os factos não importam mais”, explica o ator. Ele que tem formação em jornalismo diz que hoje “o trabalho do jornalista é fundamental”, porque “as pessoas se informam pelas redes sociais”. O jornalista é treinado para fazer o “fact check” e a “ouvir os dois lados”, sublinha Moura. “É uma coisa fundamental. É a responsabilidade com a verdade”. No CCB, Wagner Moura vai partilhar o palco com atores como Danilo Grangheia e Julia Bernat. Como nos vários países onde representaram a peça, também em Portugal será integrado no elenco um artista local. Neste caso será Cleo Diára, nascida em Cabo Verde e que vai fazer a ponte entre os atores e o público.

A encenadora brasileira Christiane Jatahy vai colocar 11 elementos do público no palco. Eles serão os “jurados”. À dramaturga e cineasta não lhe interessou “trazer respostas com esse texto, mas mais fazer perguntas”. “Aí surgiu a ideia desse tribunal. Não é um tribunal no sentido preciso da palavra, porque não tem advogados e não tem juízes. É um tribunal público, em que as próprias pessoas se defendem, como a gente muitas vezes vê hoje em dia, nas redes sociais. Todo o mundo vira juiz e tem direito a dizer o que está certo e o que está errado”, explica. Christiane Jatahy recria no palco do CCB essa ideia de tribunal. “Cada noite 11 espectadores vão decidir se Thomas Stockman é ou não é o inimigo do povo”. Representado por Wagner Moura, Thomas Stockman, é um médico de uma estância balnear de uma pequena cidade cuja economia depende do turismo termal. Ele descobre que a água está contaminada o que leva a peça a um dilema, com o confronto entre o dever moral e os interesses económicos. Este é um texto que parte da obra de Henrik Ibsen, mas não é uma adaptação, diz a encenadora. Christiane Jatahy escreveu a peça com Wagner Moura. Este foi um projeto que começou “há 20 anos”, indicou a encenadora.