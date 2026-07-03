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Paulo Portas será comissário-geral das comemorações dos 900 anos da Fundação de Portugal

03 jul, 2026 - 17:57 • Lusa

A comissão de honra será presidida pelo Presidente da República e integrará ainda os ex-chefes de estado Ramalho Eanes, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa.

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O Conselho de Ministros aprovou esta sexta-feira a criação de comissão para as comemorações dos 900 anos da Fundação de Portugal, que terá o antigo líder do CDS-PP Paulo Portas como comissário-geral, anunciou o primeiro-ministro.

Segundo Luís Montenegro, Portas terá como missão coordenar da comissão executiva, que acompanhará de forma permanente as comemorações.

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A constituição da comissão executiva, o montante alocado e outros pormenores das comemorações serão revelados oportunamente.

A comissão de honra será presidida pelo Presidente da República e integrará ainda os ex-chefes de estado Ramalho Eanes, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa.

Em 24 de junho de 2028, completam-se os 900 anos da Batalha de S. Mamede, considerada o momento da Fundação de Portugal.

As comemorações evocarão ainda a Batalha de Ourique (1139) e o Tratado de Zamora (1143).

"Queremos construir um programa para aprofundar o conhecimento da nossa raiz histórica, da nossa identidade e da nossa cultura", disse ainda Luís Montenegro, sublinhando que Portugal é uma das nações mais antigas do mundo.

A Câmara de Guimarães tem pedido que o dia 24 de junho passe a ser declarado como feriado nacional, mas o Governo não disse que sim nem que não.

"É um pedido conhecido do presidente da Câmara de Guimarães, não vou fazer nenhum comentário", disse a ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes.

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