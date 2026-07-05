Rapper português Plutónio atua em 2027 no Estádio José Alvalade

O "rapper" Plutónio vai atuar em junho do próximo ano no Estádio José Alvalade, do Sporting, em Lisboa.

A informação foi anunciada este domingo no final de uma corrida solidária que promoveu a favor das Aldeias de Crianças SOS.

O espetáculo, o primeiro que o Estádio José Alvalade acolhe desde 2009, está marcado para 05 de junho de 2027.

A corrida "Isto aqui não é um 5print", com um percurso de cerca de cinco quilómetros, foi anunciada como incluindo a revelação de uma surpresa na meta.

A receita das inscrições, que esgotaram em pouco tempo, reverte a favor das Aldeias de Crianças SOS, "contribuindo para apoiar o trabalho desenvolvido pela instituição junto de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade".

Plutónio, nome artístico de Ricardo de Azevedo, editou o primeiro álbum "Histórias da minha life" em 2013. Seguiram-se "Preto e vermelho" (2016), "Sacrifício: Sangue, Lágrimas, Suor" (2019) -- encarado como uma estreia, porque aconteceu num momento de grande sucesso entre fãs, como contou à Lusa em 2019 -- e "Ordem & Progresso" (2023).

O álbum mais recente do "rapper", "Carta de Alforria", foi editado em 2024.

No ano passado, Plutónio esgotou duas datas na MEO Arena, em Lisboa, a maior sala portuguesa de espetáculos, apontando agora a um estádio de futebol.

O antigo estádio de Alvalade, que o atual veio substituir, foi palco de vários concertos, a partir da década de 1980, tendo acolhido artistas e bandas como Michael Jackson, Rolling Stones, U2, Pink Floyd, Guns N" Roses, Tina Turner, Dire Straits, Bruce Springsteen, Sting, Depeche Mode, Metallica e GNR.

O novo Estádio de Alvalade, inaugurado em 06 de agosto de 2003 e com capacidade para cerca de 52 mil pessoas, também acolheu concertos, mas muito menos do que o anterior, tendo o último, dos AC/DC, acontecido em 03 de junho de 2009.