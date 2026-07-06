​Cidades menos quentes? 3-30-300 pode ser a fórmula certa

Com uma onda de calor a varrer a Europa, a diretora do Instituto de Urbanismo da Universidade Técnica de Graz, na Áustria, defende que as cidades deviam seguir a regra 3-30-300. Em entrevista à austriaca Rádio Agora, parceira da Renascença na Euranet Plus, a rede europeia de rádios, Eva Schwab explica que, atualmente, "todos deveriam poder ver três árvores da sua janela" e que, "pelo menos 30% da área dos bairros residenciais das cidades deveria estar à sombra – idealmente de árvores".

"Todos deveriam poder chegar ao espaço verde mais próximo, onde possam passar algum tempo de forma confortável, num raio de 300 metros", acrescenta.

Eva Schwab diz que "esta seria a fórmula para garantir que os espaços verdes possam, efetivamente, ajudar a combater o calor" porque, "em última análise, tudo o que está em causa são as árvores e os espaços verdes".

A regra 3-30-300, que esta arquiteta paisagista recupera, é uma teoria inicialmente desenvolvida pelo neerlandês Cecil Konijnendijk, diretor do Nature Based Solutions Institute (NBSI), um organismo internacional que se dedica à investigação, desenvolvimento, formação e consultoria nos domínios da silvicultura urbana.

É uma regra que tem como objetivo levar as cidades a planearem melhor a sua estrutura urbana, de modo a utilizar a natureza para combater o calor e aumentar a resiliência climática.

Com calor, é preciso ter calma

Noutro plano, e também em entrevista a esta rádio austríaca, o médico especialista em saúde ambiental Hans-Peter Hutter defende que, em dias de temperaturas muito elevadas, "o mais importante é, simplesmente, levar as coisas com mais calma"

Este especialista, uma das vozes mais ouvidas na Áustria sobre a pandemia, explica que "uma vez que o calor e o stress já estão a sobrecarregar o sistema cardiovascular, qualquer pressão adicional", como a sensação de se ter de fazer várias coisas ao mesmo tempo, "só vem agravar a situação".

"Leve as coisas com mais calma", é a sugestão.

Outra das recomendações deste médico da Universidade de Viena para os dias de calor extremo é que as pessoas procurem refúgio nas igrejas e nos centros comerciais. "Igrejas por toda a Europa, devido à sua arquitetura, costumam ser um pouco mais frescas", assinala Hans-Peter Hutter que sublinha que também os supermercados e centros comerciais são, há vários anos, locais "onde há condições para o arrefecimento".

"Qualquer destes lugares, desde que esteja por perto, não é má opção" para combater os efeitos do calor, sublinha.