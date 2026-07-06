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EuroDreams: veja a chave desta segunda-feira

06 jul, 2026 - 21:22 • Redação

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A chave do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 6 de julho de 2026, é composta pelos números 4 - 5 - 7 - 12 - 29 - 37 e pelo Número de Sonho 2.

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estavam 20 mil euros por mês, durante 30 anos. O segundo prémio vale 2 mil euros por mês, durante cinco anos.

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Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estavam 20 mil euros por mês, durante 30 anos. O segundo prémio vale 2 mil euros por mês, durante cinco anos.

Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

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