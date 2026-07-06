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Morreu a artista plástica Luísa Cunha aos 77 anos
06 jul, 2026 - 16:07 • Lusa
Premiada em 2021 com o Grande Prémio Fundação EDP Arte, morreu esta segunda-feira no Hospital de São José, em Lisboa, vítima de doença oncológica.
A artista plástica Luísa Cunha, de 77 anos, premiada em 2021 com o Grande Prémio Fundação EDP Arte, morreu esta segunda-feira no Hospital de São José, em Lisboa, vítima de doença oncológica, disse à agência Lusa fonte próxima da família.
Nascida em 1949, em Lisboa, onde residia, a artista tinha sido internada domingo à noite naquela unidade hospitalar, onde veio a morrer ao final da manhã de hoje, "após uma luta contra o cancro nos últimos anos", segundo a mesma fonte da artista representada pela Galeria Miguel Nabinho.
Nos últimos três meses, até este domingo, a obra de Luísa Cunha esteve exposta na bienal Anozero, de Coimbra, com uma instalação na Estufa Fria do Jardim Botânico, e com a sua voz no Mosteiro de Santa Clara-a-Nova.
- Noticiário das 17h
- 06 jul, 2026
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