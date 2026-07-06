Morreu João Milagre, fundador da Galeria Zé dos Bois

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, recordou esta segunda-feira os "contributos inestimáveis para as artes" do cineasta, professor e produtor João Milagre, cofundador da Galeria Zé dos Bois.

"Figura singular e multifacetada da cultura portuguesa, deixa-nos um legado de décadas com inúmeros projetos e contributos inestimáveis para as artes", escreve Balseiro Lopes, na rede social "X".

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O cineasta, produtor cultural e docente da Escola Superior de Teatro e Cinema João Milagre morreu aos 56 anos, realizando-se o seu funeral na terça-feira, no cemitério dos Olivais, em Lisboa, anunciou o Instituto Politécnico de Lisboa (IPL).

O IPL recordou "o inestimável contributo" de João Milagre para a Escola Superior de Teatro e Cinema, para o Politécnico de Lisboa e para a comunidade artística e académica".

Nascido em Lisboa, em 1969, João Milagre licenciou-se na Escola Superior de Teatro e Cinema, no ramo de Realização, tendo desenvolvido um percurso artístico, técnico e pedagógico "marcado pela diversidade, criatividade e por uma ligação permanente ao cinema, à televisão, ao teatro, à música e aos novos media", destacou o IPL.

Técnico de cinema, especializou-se na área da assistência de realização, tendo trabalhado com cineastas como Manoel de Oliveira, José Fonseca e Costa, Luís Fonseca, Francisco Manso, Vicente Jorge Silva, Bille August, Patrice Chéreau, Charles Sturridge e Tom Clegg, entre muitos outros.

Ao longo da sua carreira desempenhou também funções na área da produção, realizou e escreveu para televisão, produziu espetáculos de teatro para a Casa Conveniente e colaborou com a Akademya Lusoh-Galáktika, projeto transversal de ensino, investigação e produção de Edgar Pêra.

Foi ainda fundador da Galeria Zé dos Bois, em Lisboa. João Milagre tinha também uma forte ligação à música, tendo integrado diversos projetos de sons contemporâneos, sobretudo como baixista.

Na Escola Superior de Teatro e Cinema, onde atualmente presidia ao Conselho Pedagógico, João Milagre deu aulas de Produção e Argumento. No IPL, João Milagre estava integrado no Centro de Desenvolvimento e Inovação Pedagógica.