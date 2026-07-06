Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 06 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Morreu João Milagre, fundador da Galeria Zé dos Bois

06 jul, 2026 - 22:19 • Lusa

O cineasta, produtor cultural e docente da Escola Superior de Teatro e Cinema João tinha 56 anos.

A+ / A-

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, recordou esta segunda-feira os "contributos inestimáveis para as artes" do cineasta, professor e produtor João Milagre, cofundador da Galeria Zé dos Bois.

"Figura singular e multifacetada da cultura portuguesa, deixa-nos um legado de décadas com inúmeros projetos e contributos inestimáveis para as artes", escreve Balseiro Lopes, na rede social "X".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O cineasta, produtor cultural e docente da Escola Superior de Teatro e Cinema João Milagre morreu aos 56 anos, realizando-se o seu funeral na terça-feira, no cemitério dos Olivais, em Lisboa, anunciou o Instituto Politécnico de Lisboa (IPL).

O IPL recordou "o inestimável contributo" de João Milagre para a Escola Superior de Teatro e Cinema, para o Politécnico de Lisboa e para a comunidade artística e académica".

Nascido em Lisboa, em 1969, João Milagre licenciou-se na Escola Superior de Teatro e Cinema, no ramo de Realização, tendo desenvolvido um percurso artístico, técnico e pedagógico "marcado pela diversidade, criatividade e por uma ligação permanente ao cinema, à televisão, ao teatro, à música e aos novos media", destacou o IPL.

Técnico de cinema, especializou-se na área da assistência de realização, tendo trabalhado com cineastas como Manoel de Oliveira, José Fonseca e Costa, Luís Fonseca, Francisco Manso, Vicente Jorge Silva, Bille August, Patrice Chéreau, Charles Sturridge e Tom Clegg, entre muitos outros.

Ao longo da sua carreira desempenhou também funções na área da produção, realizou e escreveu para televisão, produziu espetáculos de teatro para a Casa Conveniente e colaborou com a Akademya Lusoh-Galáktika, projeto transversal de ensino, investigação e produção de Edgar Pêra.

Foi ainda fundador da Galeria Zé dos Bois, em Lisboa. João Milagre tinha também uma forte ligação à música, tendo integrado diversos projetos de sons contemporâneos, sobretudo como baixista.

Na Escola Superior de Teatro e Cinema, onde atualmente presidia ao Conselho Pedagógico, João Milagre deu aulas de Produção e Argumento. No IPL, João Milagre estava integrado no Centro de Desenvolvimento e Inovação Pedagógica.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 06 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decisões tomadas como das que faltaram"

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decis(...)

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde