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Música
Ouça aqui. U2 lançam novo single “Street of Dreams”
07 jul, 2026 - 17:00 • Redação
Novo álbum de estúdio da banda, o primeiro dos U2 em nove anos, tem edição prevista para o final deste ano.
O novo álbum de estúdio dos U2 ainda não foi anunciado, mas o primeiro tema chegou esta segunda-feira às rádios e às plataformas de streaming. Lançado exatamente às 17h00, a Renascença já passou "Street of Dreams" pela primeira vez.
O álbum tem edição prevista para o final deste ano.
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“Street of Dreams” foi filmado na Cidade do México, em maio. Ali, o mau tempo levou a uma mudança de planos nas filmagens.
"As filmagens, junto à Plaza Santo Domingo, atraíram uma enorme multidão de fãs, apesar das condições meteorológicas adversas", lê-se no comunicado de imprensa. "A chuva e a trovoada provocaram inesperadamente uma avaria num gerador, levando uma família local a acolher os quatro membros da banda no seu apartamento para que algumas cenas pudessem ser filmadas na varanda."
“Street of Dreams” está disponível para download digital e em todas as plataformas de streaming.
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