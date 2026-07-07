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Saiba se ganhou o Euromilhões desta terça-feira

07 jul, 2026 - 20:27 • Redação

Em jogo no primeiro prémio estão 17 milhões de euros.

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A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta terça-feira, 7 de julho de 2026, é composta pelos números 5 - 29 - 33 - 45 - 47 e pelas estrelas 5 e 8.

Em jogo no primeiro prémio estão 17 milhões de euros.

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Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

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