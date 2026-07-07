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Serralves em Luz

Vinte instalações de luz com música original de Rodrigo Leão, Maria João e Noiserv

07 jul, 2026 - 14:20 • Maria João Costa

De 9 de julho a 8 de novembro o Parque de Serralves acolhe a quarta edição do Serralves em Luz. São dois quilómetros com 20 instalações de luz inéditas. Com direção de Nuno Maya contará com uma instalação criada por crianças.

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Nesta quarta edição, o Serralves em Luz tem como mote a convivência entre a claridade e a penumbra. A partir de quinta-feira e até 8 de novembro, o Parque de Serralves transforma-se todas as noites.

São dois quilómetros com 20 instalações de luz inéditas que propõem aos visitantes um passeio diferente. Com a assinatura criativa de Nuno Maya, do Atelier OCUBO que faz a produção do evento, o Serralves em Luz apresenta um jogo de luz entre a natureza.

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“Ao longo do trajeto, a vegetação, a arquitetura e os espaços abertos tornam-se palco de um encontro constante entre o que se vê e o que permanece oculto”, explica Serralves em comunicado.

As instalações são acompanhadas por música inédita. “Sete músicos portugueses, Francisco Rebelo, Gonçalo Garcia dos Santos, Inóspita, Maria João, Noiserv, Pedro Antunes e Rodrigo Leão, criaram composições originais que acompanham o percurso”, indica Serralves.

Cada peça que joga com a interatividade entre a luz e o som pretende estabelecer “uma relação própria com os espaços, a flora e os elementos arquitetónicos de Serralves”, lê-se no comunicado.

O Serralves em Luz, que assenta “num compromisso com a sustentabilidade, a inovação e a criatividade”, aposta também numa componente para os mais novos, com o Serviço Educativo da Fundação de Serralves.

Uma das instalações, intitulada “O Meu Sol” foi criada por “três turmas do 1.º Ciclo do Ensino Básico das Escolas Paulo da Gama, Pasteleira e Condominhas, participantes no projeto ASCEND”.

Estão também previstas visitas guiadas dirigidas à comunidade educativa, famílias e ao público em geral. O Serralves em Luz pode ser visto à noite, em vários horários de quarta-feira a domingo. Até novembro o horário será até às 00h, exceto à sexta e ao sábado em que o horário é alargado até às 01h.

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