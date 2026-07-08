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Justin Bieber junta-se ao espetáculo do intervalo da final do Mundial

08 jul, 2026 - 23:00 • Redação

Justin Bieber vai atuar no espetáculo do intervalo da final do Mundial de futebol, marcada para 19 de julho. FIFA confirmou a participação do cantor esta quarta-feira.

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Justin Bieber foi anunciado pela FIFA como um dos artistas que vai atuar no espetáculo do intervalo da final do Mundial de futebol, agendada para 19 de julho.

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O cantor junta-se aos nomes já confirmados de Madonna, Shakira e dos BTS, que vão protagonizar um espetáculo de 11 minutos durante a final da competição.

Segundo um comunicado da FIFA, esta será a primeira atuação musical no intervalo de uma final do Mundial de futebol.

A final do torneio realiza-se em East Rutherford, no estado de Nova Jérsia, nos Estados Unidos, nas imediações da cidade de Nova Iorque.

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