Maria do Rosário Pedreira vence Prémio Branquinho da Fonseca

A escritora e poeta Maria do Rosário Pedreira é a vencedora da 4.ª edição do Grande Prémio de Conto Branquinho da Fonseca APE /CM de Cascais/Fundação D. Luís I com o livro “Caçadores de Algas e Outros Contos” (ed. Escritaria). O prémio tem o valor de 12.500 euros.

O livro de contos foi editado pelo Festival Escritarina e lançado no ano em que a autora foi a homenageada no evento organizado pela autarquia de Penafiel. O júri que atribuiu o prémio por unanimidade destaca a obra como “um singular volume de contos, constituído por narrativas com poder e fulgor”.

O júri constituído por Fernando Batista, Helena Carvalhão Buescu e João Miguel Henriques destaca também, no comunicado a que a Renascença teve acesso, “o domínio literário assente em linguagens e redundâncias poéticas e num tom confessional” de Maria do Rosário Pedreira.

A autora que também é editora do Grupo Leya e letrista de fados consegue, segundo o júri, trazer para o livro um “interesse sociocultural e simbólico proveniente da diversidade dos temas abordados”.

O júri sublinha ainda a forma como os contos “surpreendem e inovam no atual panorama da ficção portuguesa”.

“Do corriqueiro quotidiano à invenção irreal, é um diverso mundo que este volume traz à tona, e para o qual a autora nos transporta”, escreve o júri na ata.

Instituído em 2023, o Grande Prémio de Conto Branquinho da Fonseca, destina-se a galardoar anualmente um livro de contos em português. A cerimónia de entrega do prémio, ainda sem data agendada, terá lugar em Cascais, com a presença da autora.

Nascida em Lisboa, em 1959, Maria do Rosário Pedreira foi responsável, como editora, pelo lançamento de autores como José Luís Peixoto, Valter Hugo Mãe, João Tordo, Luísa Sobral, Nuno Camarneiro, Paulo Moreiras ou Ana Cristina Silva.

É autora de fados cantados por nomes como Ana Moura, Aldina Duarte, Carlos do Carmo ou António Zambujo.

Além de poesia, com que venceu o Prémio da Fundação Inês de Castro, Maria do Rosário Pedreira é também autora de livros infantojuvenis.