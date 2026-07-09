António Pinho Vargas no Festival Jazz de Viana do Castelo

O compositor António Pinho Vargas marca presença na 35.ª edição do Viana Jazz, que vai decorrer entre 22 e 26 deste mês, na Praça da Erva, no Teatro Sá de Miranda e, pelo segundo ano, no parque ecológico.

Promovido pelo município de Viana do Castelo, o festival foi apresentado esta quinta-feira, com o produtor do evento, a destacar a atuação de António Pinho Vargas, no dia 24, no teatro municipal Sá de Miranda, antes da atuação do projeto "As folhas novas mudam de cor - A música de António Pinho Vargas", composto por Miguel Meirinhos (piano), José Soares (saxofone alto), Mário Barreiros (bateria) e Hugo Carvalhais (contrabaixo).

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"É um concerto de homenagem que revisita a histórica obra de jazz dos anos 80 e 90 do compositor e pianista português António Pinho Vargas. É também o título de uma das suas mais conhecidas composições que dá o nome a um dos seus álbuns de jazz de maior sucesso", afirmou.

No dia 25, no teatro municipal, sobe a palco Jeff Berlin Trio. "Diretamente de Nashville um dos maiores nomes do baixo – Jeff Berlin apresenta-se em trio com dois músicos uruguaios de Montevideu vêm José Vera (piano) e Jose San Martin (bateria)", realça a organização.

Outro dos destaques da 35.ª edição do Viana Jazz é o "sunset", projeto que começou com "alguma contenção, no ano passado, e foi uma enorme surpresa ao registar 870 pessoas a entrarem no Parque Ecológico Urbano".

O produtor acrescentou que, nesta edição, "será instalado um mini-palco no relvado principal do parque ecológico urbano, para que o público possa usufruir com toda a comodidade do espetáculo "Retorno", de Mário Laginha". O concerto, que encerra o festival, começa às 19h00 e é de entrada gratuita.

De entrada gratuita são também os dois concertos marcados para a Praça da Erva.

Dia 22 de julho, atua Manuel Cebrián com o projeto Litet Steg e, no dia 23 de julho, o Paula Sousa Quarteto, da pianista e compositora natural de Viana do Castelo.

Os bilhetes para os dois concertos com bilheteira podem ser adquiridos no Teatro Municipal Sá de Miranda e na BOL. Existe ainda um passe de 40 euros.

Com o Cartão Pentágono Cultural, será feito um desconto de 50% na bilheteira.