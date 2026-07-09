Bonnie Tyler. A galesa da voz rouca que conseguiu por acidente

Gaynor Hopkins nasceu no sul do País de Gales em 1951. Nunca gostou do nome de batismo. "Peguei num jornal de grande formato e esforcei-me por escrever todos os nomes próprios que encontrei numa lista e todos os apelidos noutra. Depois, compilei as duas listas e cheguei a Bonnie Tyler", explicou, em tempos.

A quarta de seis filhos de um mineiro de carvão e de uma dona de casa, cresceu numa habitação social na aldeia de Skewen, nos arredores de Swansea. "Acho que os meus pais tiveram muita dificuldade em criar uma família grande com tão pouco", disse ao jornal The Guardian, em 2012.

A música era uma constante na sua vida diária, quer fosse a tocar num rádio de pilhas ou cantada pela sua mãe, que entoava óperas ou "Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini" enquanto fazia as tarefas domésticas.

Aos sete anos, Tyler foi assistir a um musical na igreja local. Aí, apaixonou-se pela canção "There's No Business Like Show Business", de Irving Berlin, que despertou na criança tímida o desejo de atuar.

"Não faria a mínima ideia do que estava a acontecer, mas havia uma parte de mim que ansiava por cantar em público", recordou na sua autobiografia, "Straight from the Heart".