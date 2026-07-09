Cistermúsica com seis espetáculos em seis palcos de Alcobaça

Seis concertos em seis palcos diferentes num dia "Non Stop" de música e dança é a proposta do Cistermúsica - Festival de Música de Alcobaça para o próximo sábado.

O festival, que cumpre a sua 34.ª edição até ao dia 31 sob o tema "Ressurreição", escolheu o dia 11 de julho para um programa "Non Stop" com "múltiplas propostas que vão do intimista recital de clarinete de Horácio Ferreira num dos espaços mais inexplorados do Mosteiro, a Capela do Desterro, ao grande concerto sinfónico pela Orquestra Filarmónica Portuguesa", divulgou a ABA - Banda de Alcobaça Associação de Artes, organizadora do evento.

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O programa do dia arranca com dança no Jardim do Amor, onde a Academia de Dança de Alcobaça apresenta, às 11h00, "Tudo o que o Tempo guarda" e prossegue, às 15h30 com o recital de Horácio Ferreira, na Capela do Desterro, no Mosteiro de Alcobaça.

Também no mosteiro, em diferentes locais, terão lugar os concertos do Quarteto Sfera (às 17h00, no Celeiro), dos Duques do Precariado (às 19h00, no Bosque) e da Orquestra Filarmónica Portuguesa, que apresentará "O Pássaro de Fogo", de Igor Stravinski, na Cerca, às 21h30.

A programação do dia inclui ainda "Dancing Fountains", um espetáculo de Inês Arrenegado e Beatriz Dias, "que cruza património, criação contemporânea e memória coletiva", para ver na Praça D. Afonso Henriques, às 23h30.

O dia deveria prolongar-se pela madrugada, com o concerto "Now Swim", de Filipa Santos e Miguel Moreira, a iniciar-se às 00h30, no Armazém das Artes, mas fonte das relações públicas do festival disse à agência Lusa que "o concerto foi cancelado, por motivos pessoais de um dos artistas".

Nesta edição, o festival propõe ainda sessões de cinema ao ar livre no Patim da Cerca do Mosteiro de Alcobaça, com a música como fio condutor da programação.

Hoje será dia de ver "Chopin - Uma Sonata em Paris", dirigido por Michal Kwiecinski e recentemente estreado em Portugal.

No dia 30 de julho o ciclo encerra com "Siga a Banda!", de Emmanuel Courcol, uma história sobre como a música une dois irmãos, nomeada para oito Césares, os principais prémios do cinema francês.