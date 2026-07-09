Mais de 120 bandas, artistas e autores entre hoje e sábado no festival Alive em Algés

Mais de 120 artistas, bandas e autores apresentam-se entre hoje e sábado no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no 18.º festival Alive, cujo cartaz inclui Twenty One Pilots, Nick Cave, Foo Fighters e Buraka Som Sistema. O Pórtico é um dos oito palcos do recinto. A este juntam-se os palcos Comédia, Coreto, Clubbing, Fado Café, Heineken e NOS, o principal, e o novo palco literário, por onde vão passar autores portugueses. Hoje, o único dia para o qual ainda há bilhetes à venda, o palco principal recebe os Twenty One Pilots, Nick Cave & The Bad Seeds, A Perfect Circle, The Royston Club. Pelos restantes palcos passam, entre outros, Dogstar (banda do ator canadiano Keanu Reeves), Alabama Shakes, Matt Berninger, Guy Ali, Rumia, Midnight Generation, Neon Soho, Hetta, Rita Maia, Geadas, Diana Vilarinho e os humoristas Beatriz Gosta e Vasco Pereira Coutinho.

No Palco Literário Ana Markl conversa com Valter Hugo Mãe sobre "A que soam os livros", às 17h15, e com Pedro Chagas Freitas sobre "Greatest Hits", às 17h55. No primeiro dia com lotação esgotada, sexta-feira, a grande atração são os Foo Fighters. Aí passam também pelo palco principal: The Warning, Skunk Anansie e Wolf Alice. Nos outros palcos atuam, entre outros, Jehnny Beth, The War on Drugs, Zara Larsson, La Fleur, Fiona Kraft, Digitalism, SBTRKT, em DJ "set", Inês Sousa, Picas, Constança Quinteiro, Ana Sofia Varela, o projeto Playback -- Carlos Paião por The Legendary Tigerman, e os humoristas Joana Gama, Francisco Menezes e Gilmário Vemba. No novo palco sobem a palco, às 17:30, Afonso Cruz e Luísa Sobral para a conversa "Das letras à música" com Pedro Boucherie Mendes.

O festival encerra no sábado com aquele que o promotor Álvaro Covões, da Everything is New considera "o grande destaque" desta edição, "além dos grandes concertos", o regresso aos palcos dos Buraka Som Sistema. Aquela que é uma das mais internacionais bandas portuguesas anunciou, no verão de 2015, que entraria em 2016 numa pausa por tempo indeterminado, coincidindo com uma década de existência dedicada à música, de cariz mais eletrónico. O grupo, que tornou global o kuduro, um dos ritmos de guetos e subúrbios apropriados para as pistas de dança, deu mais de 800 concertos, editou três álbuns e um EP. No sábado, além dos Buraka Som Sistema, atuam também no palco principal: Don West, Teddy Swims, Lorde e Florence + The Machine.