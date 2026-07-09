Mick Jagger quer levar os Rolling Stones em nova digressão

Mick Jagger disse que os Rolling Stones esperam fazer uma digressão com o novo álbum "Foreign Tongues", enquanto os veteranos do rock lançavam o seu mais recente disco com um espectáculo de luzes de drones em Londres na noite de quarta-feira.

"Foreign Tongues" será editado na sexta-feira e sucede ao álbum "Hackney Diamonds", vencedor de um Grammy em 2023, que a banda promoveu com uma digressão norte-americana em 2024. Este é o segundo álbum de estúdio dos Stones desde a morte do baterista Charlie Watts em 2021 e o 25.º desde a formação da banda em Londres, em 1962.

"Esperamos fazer uma digressão, o Ronnie e eu estamos muito entusiasmados com isso, por isso esperamos ver toda a gente na estrada", disse Jagger, de 82 anos, à Reuters, enquanto ele e o guitarrista Ronnie Wood, de 79 anos, chegavam à festa de lançamento do álbum.

O álbum de 14 faixas conta com participações especiais de Paul McCartney, Robert Smith, dos The Cure, e Chad Smith, dos Red Hot Chili Peppers, entre outros. Jagger disse que muitas das colaborações em "Foreign Tongues" foram acidentais.

"As pessoas vêm visitar-nos aos estúdios e dizem: 'Posso descer e ouvir?'", contou. "O Robert Smith veio apenas para ouvir, e eu disse: 'Robert, não podes apenas ouvir, tens de cantar', então ele foi lá, cantou e tocou um pouco de guitarra."

O lançamento do próximo álbum foi celebrado com um deslumbrante espetáculo de luzes com drones sobre o rio Tamisa, que iluminou o céu noturno com formas, incluindo o famoso logótipo da banda, com lábios e língua.

O evento sucede a outro lançamento em Nova Iorque, em maio, que contou com a presença de Jagger, Wood e do guitarrista Keith Richards.

"Já tínhamos o álbum pronto há algum tempo, por isso estamos muito entusiasmados com o lançamento esta sexta-feira", disse Jagger.