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1951-2026
Morreu Bonnie Tyler aos 75 anos no Algarve
09 jul, 2026 - 10:10 • Daniela Espírito Santo com Reuters
Artista estava internada há várias semanas no Hospital de Faro após cirurgia de urgência ao intestino. Médicos acreditavam na recuperação, família fala em "morte inesperada".
Morreu Bonnie Tyler. A artista estava internada há várias semanas no Hospital de Faro, no Algarve, onde vivia. Tinha 75 anos.
A informação foi confirmada esta quinta-feira pela família, num curto comunicado citado pela BBC e que está publicado no site da artista (que está indisponível neste momento por estar a receber demasiados acessos).
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Internada desde 7 de maio, esperava voltar aos palcos no final do ano
A cantora, nascida no País de Gales em 1951, estava desde maio internada no Algarve. Esteve em coma e ligada a um ventilador desde dia 7 de maio, depois de ter sido submetida a uma cirurgia ao intestino.
A estrela do hit dos anos 1980 "Total Eclipse Of The Heart" terá sentido fortes dores abdominais e procurou assistência médica no início do mês passado.
Esteve em coma induzido cerca de um mês para ajudar na recuperação. No entanto, permanecia nos cuidados intensivos, com a equipa que a acompanhava a confirmar que o seu estado de saúde era preocupante, mas com esperança de que recuperasse.
"Apesar das melhoras, é um processo lento", lia-se no comunicado. "Os médicos continuam confiantes de que terá uma boa recuperação."
Bonnie Tyler tinha cancelado e adiado várias das datas da sua tournée europeia, mas esperava voltar aos palcos mais para o final do ano.
A quarta de seis filhos de um mineiro e uma dona de casa
Gaynor Hopkins nasceu no sul do País de Gales em 1951. Nunca gostou do nome de batismo. "Peguei num jornal de grande formato e esforcei-me por escrever todos os nomes próprios que encontrei numa lista e todos os apelidos noutra. Depois, compilei as duas listas e cheguei a Bonnie Tyler", explicou, em tempos.
A quarta de seis filhos de um mineiro de carvão e de uma dona de casa, cresceu numa habitação social na aldeia de Skewen, nos arredores de Swansea. "Acho que os meus pais tiveram muita dificuldade em criar uma família grande com tão pouco", disse ao jornal The Guardian, em 2012.
A galesa da voz rouca que conseguiu por acidente
O tom rouco que tornou Bonnie Tyler imediatamente reconhecível foi o resultado de um acidente. Após uma cirurgia para remover nódulos nas cordas vocais, em 1977, foi aconselhada a repousar a voz. Mas um dia gritou de raiva, alterando-a permanentemente.
O sucesso continuaria ao longo dos anos 80 e 90, sobretudo em países como a Noruega, Áustria ou França. Representou, mesmo assim, o Reino Unido na Eurovisão em 2013. Foi ainda nomeada membro da Ordem do Império Britânico, por serviços prestados à música, em 2022.
No início deste ano, a canção foi reproduzida mais de mil milhões de vezes na plataforma de música online Spotify.
[Notícia atualizada às 10h48 de 9 de julho de 2026 para acrescentar mais detalhes]
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