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Morreu Bonnie Tyler aos 75 anos no Algarve

09 jul, 2026 - 10:10 • Daniela Espírito Santo com Reuters

Artista estava internada há várias semanas no Hospital de Faro após cirurgia de urgência ao intestino. Médicos acreditavam na recuperação, família fala em "morte inesperada".

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Morreu Bonnie Tyler aos 75 anos. Foto: Website Bonnie Tyler
Morreu Bonnie Tyler aos 75 anos. Foto: Website Bonnie Tyler
Morreu Bonnie Tyler aos 75 anos no Algarve. Foto: Facebook Bonnie Tyler
Morreu Bonnie Tyler aos 75 anos no Algarve. Foto: Facebook Bonnie Tyler
Morreu Bonnie Tyler aos 75 anos no Algarve. Na imagem, Bonnie nos anos 90. Foto: Facebook Bonnie Tyler
Morreu Bonnie Tyler aos 75 anos no Algarve. Na imagem, Bonnie nos anos 90. Foto: Facebook Bonnie Tyler
Morreu Bonnie Tyler aos 75 anos no Algarve. Na imagem, Bonnie em 1984. Foto: Facebook Bonnie Tyler
Morreu Bonnie Tyler aos 75 anos no Algarve. Na imagem, Bonnie em 1984. Foto: Facebook Bonnie Tyler
Morreu Bonnie Tyler aos 75 anos no Algarve. Na imagem, Bonnie em 1992. Foto: United Archives/ Reuters Connect
Morreu Bonnie Tyler aos 75 anos no Algarve. Na imagem, Bonnie em 1992. Foto: United Archives/ Reuters Connect
Morreu Bonnie Tyler aos 75 anos no Algarve. Foto: Jessica Gow/Scanpix Sweden/Reuters
Morreu Bonnie Tyler aos 75 anos no Algarve. Foto: Jessica Gow/Scanpix Sweden/Reuters
Morreu Bonnie Tyler aos 75 anos no Algarve. Foto: Moncho Fuentes/EPA
Morreu Bonnie Tyler aos 75 anos no Algarve. Foto: Moncho Fuentes/EPA
Morreu Bonnie Tyler aos 75 anos no Algarve. Foto: Moncho Fuentes/EPA
Morreu Bonnie Tyler aos 75 anos no Algarve. Foto: Moncho Fuentes/EPA
Morreu Bonnie Tyler aos 75 anos no Algarve. Foto: Antonio Paz/EPA
Morreu Bonnie Tyler aos 75 anos no Algarve. Foto: Antonio Paz/EPA

Morreu Bonnie Tyler. A artista estava internada há várias semanas no Hospital de Faro, no Algarve, onde vivia. Tinha 75 anos.

A informação foi confirmada esta quinta-feira pela família, num curto comunicado citado pela BBC e que está publicado no site da artista (que está indisponível neste momento por estar a receber demasiados acessos).

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"A família e a equipa da Bonnie estão devastadas por anunciar que ela faleceu de forma inesperada ontem à noite num hospital em Portugal, em consequência da doença que estava a ser tratada. Em breve, divulgaremos um novo comunicado, mas, para já, pedimos privacidade para lidar com esta tragédia", é dito, numa mensagem replicada no Facebook da estrela britânica.

Internada desde 7 de maio, esperava voltar aos palcos no final do ano

A cantora, nascida no País de Gales em 1951, estava desde maio internada no Algarve. Esteve em coma e ligada a um ventilador desde dia 7 de maio, depois de ter sido submetida a uma cirurgia ao intestino.

A estrela do hit dos anos 1980 "Total Eclipse Of The Heart" terá sentido fortes dores abdominais e procurou assistência médica no início do mês passado.

Esteve em coma induzido cerca de um mês para ajudar na recuperação. No entanto, permanecia nos cuidados intensivos, com a equipa que a acompanhava a confirmar que o seu estado de saúde era preocupante, mas com esperança de que recuperasse.

"Apesar das melhoras, é um processo lento", lia-se no comunicado. "Os médicos continuam confiantes de que terá uma boa recuperação."

Bonnie Tyler tinha cancelado e adiado várias das datas da sua tournée europeia, mas esperava voltar aos palcos mais para o final do ano.

A quarta de seis filhos de um mineiro e uma dona de casa

Gaynor Hopkins nasceu no sul do País de Gales em 1951. Nunca gostou do nome de batismo. "Peguei num jornal de grande formato e esforcei-me por escrever todos os nomes próprios que encontrei numa lista e todos os apelidos noutra. Depois, compilei as duas listas e cheguei a Bonnie Tyler", explicou, em tempos.

A quarta de seis filhos de um mineiro de carvão e de uma dona de casa, cresceu numa habitação social na aldeia de Skewen, nos arredores de Swansea. "Acho que os meus pais tiveram muita dificuldade em criar uma família grande com tão pouco", disse ao jornal The Guardian, em 2012.

A música era uma constante na sua vida diária, quer fosse a tocar num rádio de pilhas ou cantada pela sua mãe, que entoava óperas ou "Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini" enquanto fazia as tarefas domésticas.
Aos sete anos, Tyler foi assistir a um musical na igreja local. Aí, apaixonou-se pela canção "There's No Business Like Show Business", de Irving Berlin, que despertou na criança tímida o desejo de atuar.
"Não faria a mínima ideia do que estava a acontecer, mas havia uma parte de mim que ansiava por cantar em público", recordou na sua autobiografia, "Straight from the Heart".

A galesa da voz rouca que conseguiu por acidente

Começou como voz de apoio na adolescência antes de lançar vários álbuns próprios na década de 1970.

O tom rouco que tornou Bonnie Tyler imediatamente reconhecível foi o resultado de um acidente. Após uma cirurgia para remover nódulos nas cordas vocais, em 1977, foi aconselhada a repousar a voz. Mas um dia gritou de raiva, alterando-a permanentemente.

Seis anos depois, a cantora galesa lançaria a sua canção mais conhecida, "Total Eclipse of the Heart", que exibia a sua voz rouca, e foi nomeada para um Grammy.
"Holding Out for a Hero", outra balada rock dramática, foi lançada pouco depois, ajudando Tyler a estabelecer-se na cena pop britânica. Ambas as gravações foram posteriormente utilizadas em filmes, programas de televisão e anúncios publicitários.

O sucesso continuaria ao longo dos anos 80 e 90, sobretudo em países como a Noruega, Áustria ou França. Representou, mesmo assim, o Reino Unido na Eurovisão em 2013. Foi ainda nomeada membro da Ordem do Império Britânico, por serviços prestados à música, em 2022.

No início deste ano, a canção foi reproduzida mais de mil milhões de vezes na plataforma de música online Spotify.

[Notícia atualizada às 10h48 de 9 de julho de 2026 para acrescentar mais detalhes]

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