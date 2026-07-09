Valter Hugo Mãe: “Devia levar a poesia a apanhar sol, mas nunca tenho tempo”

A poesia foi a sua primeira arte de escrita, mas 30 anos depois Valter Hugo Mãe confessa uma “frustração”. “O poema não me tem convencido”, diz em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença. O autor que está a lançar o romance “O Século dos Imbecis” (ed. Porto Editora) diz a rir que numa altura em que a “poesia está nas ruas”, ele “devia levar a poesia à rua, a apanhar sol”, contudo admite: “Nunca tenho tempo”. Embora não escreva poesia por agora, Valter Hugo Mãe considera que os seus “romances são poéticos”. De 1996, ano em que se estreou na edição de livros, o autor que já venceu entre outros o Prémio José Saramago, considera que muito mudou. “Gostaria talvez, por algum resto de candura, achar que o escritor de 1996 é o mesmo de 2026, mas não é. Acho que virei uma pessoa completamente diferente. A literatura permitiu que eu visse o mundo de um modo muito diferente. Na altura, talvez fosse um poeta espantado com a maravilha e hoje serei um poeta mais espantado com o horror”. Talvez esse espanto com o horror lhe tenha levado à escrita do novo romance em que explora a história de Agilulfo, um Marquês que vive em tempo de República. “É com alguma perplexidade que escrevo hoje, a partir de um ponto de vista mais fantasioso e mais encantado, mas é certamente a denúncia de um ponto de partida menos seguro de que a realidade é prestável”, indica. Sobre a história do novo livro, Valter Hugo Mãe conta que a personagem de Agilulfo “é uma sobra de uma nostalgia qualquer de um regime que não existe mais”. “Ele é um ser fantástico que quando sobe a montanha fica brilhante, absolutamente inteligente, maravilhoso e até saudável. E quando desce a montanha fica burro e destituído, inclusive fisicamente porque vai adoecendo”. Esta é uma metáfora que serve ao autor para falar sobre a questão da ignorância que atravessa o romance. “O Agilulfo acaba por ser uma espécie de unidade de medida para verificarmos nos outros uma escolha mais ou menos leviana que ao invés de tender para o conhecimento, tende para o lúdico”, aponta.

“Preferimos o lado ridículo da existência e não o lado erudito” Num século de informação como o que vivemos, até que ponto preferimos resistir ao conhecimento? A questão inquieta Valter Hugo Mãe que traz isso para o livro em forma de satírica. Nas palavras do autor “a questão da ignorância e do conhecimento é uma questão premente da nossa época”. “Atravessarmos um tempo absolutamente privilegiado no acesso à informação e por isso nunca como agora se pôde massificar a informação”, diz. Valter Hugo Mãe dá como exemplo “todo o tipo de gadget e de maquinetas” que compara a “próteses nas mãos” que deveriam “potenciar” o Homem como “indivíduos sapientes”, mas reconhece que geram o contrário. “Parece que nos demite de possuir de verdade o conhecimento. Acho que isto é um é dos grandes paradoxos da contemporaneidade. Esta fortuna mirabolante, absolutamente maravilhosa de termos todos acesso ao que se sabe, mas ainda assim, parece que, afinal, não é um propósito da humanidade”. O autor vai mais longe nesta reflexão sobre o tempo presente. “Eventualmente não somos detentores de um caminho para o conhecimento. Parece que isso é suficiente e é triste”, classifica. “Correram-se estes séculos para que chegássemos a essa grande fortuna de saber tudo o que é possível saber, e, no instante em que podemos saber tudo o que é possível, preferimos o lado lúdico e ridículo da existência e não o lado erudito”, remata.