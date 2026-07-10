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Euromilhões desta sexta-feira que vale 29 milhões
10 jul, 2026 - 20:34 • Redação
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 29 milhões de euros.
A chave do concurso do Euromilhões de sexta-feira, 10 de julho de 2026, é composta pelos números 2 - 14 - 28 - 33 - 48 e pelas estrelas 8 e 10.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 29 milhões de euros.
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Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.
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