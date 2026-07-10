Patrícia Portela: “Fizemos um grande pacto com o progresso e esquecemo-nos do futuro”

“Este livro talvez seja dos primeiros em que escrevo com uma consciência muito grande de que estou a falar para um leitor parceiro”, diz ao Ensaio Geral da Renascença .

A pintura, que está no Museu do Prado, retrata um pelotão de fuzilamento perante as suas vítimas, algumas caídas e outras de braços no ar. A imagem despertou na autora uma miríada de questões.

“Foi feito com muita devoção e dedicação” , explica Patrícia Portela numa entrevista à distância feita a partir de Madrid. Foi nessa cidade, onde fez uma residência literária, que a autora passou dias a fio a olhar o quadro “Os Fuzilamentos do 3 de Maio de 1808” do pintor Francisco de Goya

O romance levou-lhe anos a escrever. Pelo meio chegou mesmo a publicar outros. Mas mesmo agora que o livro já está nas livrarias continua a ser-lhe “difícil falar” desta obra.

“'A Patrícia estava possuída pelo livro e quando os autores estão possuídos pelo livro só pode ser bom' , disse-me o Zeferino Coelho com aquela simplicidade dos magnos editores”, conta Patrícia Portela sobre o que lhe disse o seu editor sobre o seu mais recente livro “Hoje, 3 de Maio” (Ed. Caminho)

Patrícia Portela mergulhou na tela de Goya sem boia de salvamento. “É um olhar sobre um quadro que olha um determinado evento que, por sua vez, nos obriga a olhar para uma época, e que nos obriga a olhar para certos princípios e orientações na sociedade, e volta-nos a obrigar a olhar para as pessoas. É uma espécie de caleidoscópio”, reflete a autora.

Neste “puzzle”, como lhe chama, a autora quis colocar o leitor no centro. É ele que está no palco e olha de frente para cada uma das personagens que salta do quadro de Goya e que ganham nome e histórias.

“Ainda não tinha pensado sobre isto, mas se puder escolher um tema, uma definição para falar deste livro, acho que é sobre o impacto da maneira como vemos a força. É sobre o poder”, diz Portela.

“É um livro muito escrito para as pessoas que estão aqui agora e para as pessoas que vierem e para aqueles que ainda não foram “fuzilados”, e que, portanto, têm a capacidade de “fuzilar”. Isto para mim é muito violento e ao mesmo tempo muito importante”, sublinha a escritora.

Livro “é muito melhor do que estava à espera”



A rir, Patrícia Portela diz que o livro “é muito melhor do que estava à espera”, mas é uma obra que trata um assunto “dramático”.

“Há ali uma sinceridade perante um assunto tão dramático como é um fuzilamento de civis há queima-roupa, absolutamente violento e sem anúncio.” Esta violência retratada por Goya data da época das invasões francesas, mas a autora considera que há paralelos com o que vivemos hoje.

“Apoquenta-me. Estamos a ver um telejornal com horas e horas de violência e acontece-nos dizer ‘não tenho paciência’, ou ‘é sempre a mesma coisa’. Isto é uma obscenidade. Estar a ver uma promoção a uma pasta de dentes ou Gaza a arder, e achar que é tudo a mesma coisa. É um insulto”, critica Portela.

Daí a importância do poder de observação que refere a autora e da capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros que propõe com este “Hoje, 3 de Maio”. “Passamos por coisas tão simples no quotidiano, fazemos o mesmo caminho todos os dias e não vemos”, alerta a escritora.

"Isto é uma obscenidade. Estar a ver uma promoção a uma pasta de dentes ou Gaza a arder, e achar que é tudo a mesma coisa. É um insulto”

“Estamos num mundo extremamente visual. A imagem conta mais do que o que acontece e, por vezes, isso é tão absurdo”, aponta a autora que no seu novo romance fala também do tempo presente.

O livro no qual Patrícia Portela propõe ao leitor várias fórmulas de leitura, inclusivamente com diferentes índices como uma espécie de guia, tem uma personagem que a autora diz ser “a Europa”.

É uma mulher que vive em Madrid e trabalha numa instituição europeia. “A Europa continua sempre a interessar-me. Acho que é sempre um grande tema. E agora estou cada vez mais num sítio em que me pergunto se não estaremos no lado errado da história”, interroga-se.

"Achamos que íamos mudar o mundo, ser melhores"



“Eu nasci em 1974 com a Revolução, e os anos 80 e 90, para quem tinha 20 anos, foram um período em que achamos que íamos mudar o mundo, ser melhores, acabar com a fome no mundo, a doença, íamos criar e amar. Eramos completamente fascinados com a tecnologia que inventamos e promovemos, mas de repente criamos uma sociedade em que tudo se compra, até a alma!” critica.

“Fizemos um grande pacto com o progresso e esquecemo-nos do futuro”, aponta. “Acreditava muito que estávamos a pensar bem, mas agora tenho imensas dúvidas que esta Europa seja uma forma de pensar bem, apesar de ser muito europeísta! Eu sou muito a favor de uma Europa comum, mas não sei se é desta e não sei se é neste formato”, indica.

“Eu cresci com a luta contra o armamento nuclear e contra a guerra e agora vê-se uma corrida para a guerra. Isso acho que é um falhanço total da Europa unida que foi construída exatamente para evitar guerras e não para promover um exército, como se está a pensar agora”, volta a criticar Patrícia Portela

A autora, que é também dramaturga e formada em artes plásticas, explica que este é um livro em que tudo “acontece ao leitor de uma forma simultânea”.

“A literatura tem a lógica do papel, que acho muito bonita e essa lógica de ler um livro no papel parece-me uma coisa muito bonita e muito adequada para este livro. Mas eu queria provocar uma sensação de simultaneidade.” Nas palavras da autora, na história “está tudo a acontecer ao mesmo tempo”.

Patrícia Portela admite, no entanto, que não pensou tanto “no formato” do livro, mas mais na ideia de “simultaneidade e de respeitar aquele momento que quis descrever e pensar nas várias perspetivas”.

A propósito deste livro desafiante nas suas diferentes formas de ler, Patrícia Portela acaba a refletir sobre o que lê e os que a leem. “Os mortos não me podem ler, mas eu posso ler os mortos. Isto parece-me uma parvoíce, mas é algo que me consterna. Eu posso falar com todos os mortos que já escreveram, mas só me podem ler os vivos e, portanto, este é um livro muito escrito para agora.”