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Segundo prémio do Euromilhões sai em Portugal

10 jul, 2026 - 21:52 • Redação

O afortunado apostador vai receber quase 150 mil euros.

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Um dos segundos prémios do Euromilhões desta sexta-feira, 10 de julho, saiu em Portugal, indica o Departamento de Jogos da Santa Casa.

O afortunado apostador vai receber quase 150 mil euros, menos 20% de impostos.

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A chave do concurso do Euromilhões de sexta-feira é composta pelos números 2 - 14 - 28 - 33 - 48 e pelas estrelas 8 e 10. Ninguém acertou no primeiro prémio, que valia 29 milhões de euros.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

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