Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 10 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Venda de livros cai 2% e regista primeira quebra desde a pandemia no 2.º trimestre

10 jul, 2026 - 17:58 • Lusa

Venda de livros em Portugal caiu 1,9% no segundo trimestre, face ao mesmo período de 2025. Quebra coincide com a Feira do Livro de Lisboa e é a primeira desde a pandemia. Mercado mantém estabilidade dos preços médios.

A+ / A-

A venda de livros em Portugal caiu quase 2% no segundo trimestre, comparativamente ao mesmo período de 2025, registando a primeira quebra desde a pandemia, apesar de ter coincidido com a realização da Feira do Livro de Lisboa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), entre abril e junho deste ano, foram vendidos 3.260.088 livros, menos 17.869 (1,9%) do que no período homólogo do ano passado.

Estas unidades de venda traduziram-se num encaixe financeiro de 47.251.783 euros, menos 431.294 euros (1,8%) do que em 2025, de acordo com os dados disponibilizados à APEL pela GfK, entidade independente que faz a auditoria e contagem das vendas de livros ao longo do ano.

O período a que estes números dizem respeito coincidiu com a Feira do Livro de Lisboa, evento que costuma ser um dinamizador do mercado, fazendo deste o trimestre de maior crescimento.

Nos últimos quatro anos, só 2023 teve uma subida mais ligeira (na ordem dos 2,3%), mas coincidiu com um aumento de 3,9% do preço médio do livro.

No caso deste trimestre, não há uma subida de preços significativa que possa justificar esta quebra nas vendas. Antes pelo contrário, o preço médio do livro praticamente estabilizou, tendo registado um aumento de apenas 0,1%.

No ano passado, entre abril e junho, a venda de livros subiu quase 10% e teve um encaixe financeiro de mais 11%, em relação ao ano anterior, num período em que o preço médio do livro tinha aumentado 1,2%.

Esta é a primeira vez que se verifica uma queda na venda de livros desde a pandemia, pois, desde 2021, o mercado tem demonstrado um crescimento sustentado.

Os dados hoje divulgados dão ainda conta de que, neste segundo trimestre, foram postos à venda 2.085 novos livros.

Quanto aos pontos de venda, 70,7% dos livros vendidos foram escoados por livrarias, enquanto 29,3% foram vendidos por hipermercados. Isto reflete-se igualmente nos valores das vendas, já que 79,2% do total arrecadado no mercado livreiro foram repartidos pelas livrarias e 20,8% ficaram com os hipermercados.

Por categoria, o género mais procurado foi a literatura infantojuvenil, com o maior número de unidades vendidas, 36,7% do total, a um preço médio de 11,49 euros, contribuindo com 29,1% para o encaixe financeiro total, abaixo da receita das vendas de ficção e não-ficção.

Em segundo lugar, em termos de unidades vendidas, está a ficção, com um peso de 34,1% do mercado, a um preço médio de 16,68 euros por livro, conseguindo um valor correspondente a 39,2% do total das vendas.

Os livros de não-ficção representam 25,6% das unidades vendidas neste período, a um preço médio de 17,36 euros, e obtêm 30,7% do valor total das vendas.

O género menos representativo, campanhas e exclusivos, contribuiu com 3,6% do número de unidades vendidas e 1% do valor final apurado, tendo o preço médio destas publicações rondado os 4,07 euros.

No início deste mês, durante a apresentação da próxima edição do Book 2.0, que se realiza em setembro, o presidente da APEL, Miguel Pauseiro, considerou ser necessário convocar todas as áreas governamentais para conseguir que o livro chegue mais longe, porque o país "precisa de estratégia para o livro e para a literacia".

Na altura, Miguel Pauseiro recordou que Portugal apresenta dos níveis mais baixos da Europa em indicadores como a literacia, a compra de livros e o número de livrarias especializadas, alertando que começam a surgir sinais de inversão nos índices de leitura e de compra de livros a nível europeu, o que é particularmente preocupante para o país.

"Temos de acelerar, ainda mais porque começa a verificar-se na Europa uma inflexão", afirmou Miguel Pauseiro, defendendo que uma tendência de recuo na Europa poderá ter consequências ainda mais gravosas num mercado que já parte de uma posição mais fragilizada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 10 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

1951-2026

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)