Prémio LeYa: “A língua portuguesa é mais do que uma casa, é onde me abrigo”

Eu não podia conceber isso, não estava de todo alinhado com aquilo em que acredito que é a humanidade. Foi isso que me levou a escrever o livro.

Foram os ataques terroristas em França em 2015 e, entre 2015 e 2018, ver a massa de refugiados que começou a chegar à Europa e que nós, manipulados pelo medo coletivo, entramos num discurso de desumanização total quando estamos a chamar aquelas pessoas “terroristas”.

O que me levou ao livro foi observar todas estas pessoas que vivem connosco na Europa e que nós tentamos a todo o custo não ver.

O que a inspirou para escrever “A Sombra das Árvores no Inverno” (ed. Leya) com que venceu o Prémio LeYa em 2025?

Mas a autora também é poeta e lançou quase em simultâneo o livro “A Brutalidade do Movimento Conjugado” (ed. Poets and Dragons). É na poesia que mata saudades de Portugal.

Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença , a escritora que vive em França há mais de uma década explica que se inspirou nos atentados de Paris e na vaga de emigração que chega à Europa para escrever o livro premiado.

Sai de casa todos os dias para trabalhar a pensar e a falar francês. É quando regressa a casa que Carla Pais muda para a língua portuguesa com que escreveu o romance “A Sombra das Árvores no Inverno” (ed. Leya) com que venceu o Prémio LeYa 2025.

Quem é a Nádia e quem que rostos têm estas personagens?

A Nádia é francesa. O rosto que tem, poderia ser o meu. Ela é mãe.

No meio de toda esta confusão que é o terrorismo e da massa de refugiados que chega, nós estamos a assistir a um paradoxo na Europa que é os nossos jovens e os nossos filhos que educamos com os nossos princípios, eles estão completamente a rejeitar a sociedade que estamos a oferecer e estão a fugir para a Síria, para lutar por uma guerra que não é a deles.

Eu estou a assistir àqueles jovens todos a irem embora e, eu tenho filhos daquela idade e, portanto, a Nádia nasce desse princípio, se fosse o meu filho? O que é que me aconteceria? Como é que eu faria? e, portanto, a Nádia nasce dessa minha angústia enquanto mãe.

Há assuntos que saem em poesia, há outros que saem em romance, depende da minha urgência de deitar para fora aquilo que me faz mal.

Vive em França é a realidade que conhece melhor. O livro faria o mesmo sentido se fosse em Portugal?

O contexto é francês, porque eu vivo em França, mas poderia passar-se na Alemanha, na Bélgica ou em qualquer outro país da Europa.

O facto de viver em França dá-me um distanciamento e permite-me de conhecer outros mundos. Há uma visão muito mais global, que é a nossa Europa.

Em Portugal acho que ainda não temos essa capacidade de ver uma Europa tal como ela é hoje, porque nós estamos afastados de toda essa realidade.

Foi isso que me permitiu chegar a este livro e ter uma visão mais alargada da realidade, não do meu país, mas da Europa, onde eu estou inserida e faço parte.

É um livro de alerta para as gerações futuras?

Eu acho que é sobretudo para as gerações vindouras. Nós pais estamos a construir uma sociedade em que estamos a falhar. Os filhos estão-nos a virar as costas, estão-nos a abandonar e precisamos perceber porquê, o que é que nos falta no meio de toda esta complexidade que é a organização social e comunitária de todos os países.

Onde é que estamos a falhar para que os jovens nos virem as costas assim? e não encontrem sentido e precisem de ir para fora, defender causas que não são propriamente humanas.

Ao mesmo tempo que lançou este livro com que venceu o Prémio LeYa, lançou outro livro de poesia, “A Brutalidade do Movimento Conjugado” (ed. Poets and Dragons). Quando escreve prosa a poesia intromete-se?

Eu acho que não sei escrever de outra maneira. Vão sempre encontrar alguma poesia nos meus livros.

O livro da poesia, nasceu há dez anos. Eu estou em França há 14 anos e durante os últimos dez anos tenho escrito alguma poesia para remediar alguma saudade que tenho, por exemplo, dos meus avós que já morreram, ou para lidar com algumas preocupações sobre a educação dos meus filhos.

Como é que se faz? Como é que eu faço, quando eles são inseridos num contexto que é difícil e uma sociedade que tem uma tendência para piorar?

Depois, a última parte do livro é a minha observação do mundo. O canto 3, chama-se “Sociedade Remediada”, onde observo tudo o que se passa à minha volta de uma forma geral. São coisas que eu não consigo compreender e quando não consigo compreender a minha tendência é sempre para ir escrever.

Há assuntos que saem em poesia, há outros que saem em romance, depende das situações e da minha urgência de deitar para fora aquilo que me faz mal.

Tem um trabalho diário, como é que encontra tempo para a escrita?

É o meu dia-a-dia de facto, desconecto-me completamente da literatura. Embora trabalhe na área da formação profissional para adultos, e estar sempre numa parte pedagógica de letras, mas desconecto-me completamente.

Até porque o meu cérebro, quando sai de casa, passa a funcionar em francês. E eu não escrevo literatura em francês, eu escrevo em português.

E portanto, o meu cérebro reconecta-se quando entro em casa e olho para a minha biblioteca e sei que tenho ali o meu escritório e, portanto, normalmente eu escrevo das nove às onze e das onze à meia-noite leio.

Depois descanso um bocado, para ir trabalhar no outro dia. Portanto, o meu cérebro está mais ou menos coordenado com aquilo que eu preciso fazer.

A língua portuguesa tem mais plasticidade para o que quer escrever? Nunca escreveu em francês?

Eu respeito muito a língua francesa, mas eu seria incapaz, pelo menos até à data, de escrever literatura em língua francesa, possivelmente porque tenho muito respeito e considero que não tenho a capacidade nem a competência necessária para escrever um bom romance ou um bom poema na língua que não é a minha.

O fato de escrever em português é uma necessidade grande que tenho, porque é isso que me faz reconectar com a minha raiz.

A minha língua é o meu teto, é ali onde me encontro em todas as suas dimensões. A língua portuguesa, para mim, é mais do que uma casa, é um teto, é ali que eu me abrigo.