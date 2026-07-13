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EuroDreams desta segunda-feira

13 jul, 2026 - 20:34 • Redação

Um total de 23 terceiros prémios saíram em Portugal.

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A chave do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 13 de julho de 2026, é composta pelos números 9 - 12 - 13 - 17 - 21 - 30 e pelo Número de Sonho 1.

Um total de 23 terceiros prémios saíram em Portugal, no valor de 365,5 euros, cada.

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estavam 20 mil euros por mês, durante 30 anos. O segundo prémio vale 2 mil euros por mês, durante cinco anos.

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Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estavam 20 mil euros por mês, durante 30 anos. O segundo prémio vale 2 mil euros por mês, durante cinco anos.

Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

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