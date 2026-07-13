​Morreu Rui Rezende, ator da telenovela “Roque Santeiro”

Rui Rezende, ator brasileiro da telenovela “Roque Santeiro”, morreu no domingo, 12 de julho, aos 88 anos.



O ator tinha 88 anos e faleceu num hospital do Rio de Janeiro, onde estava internado desde o início do mês, de acordo com a informação avançada pelo Retiro dos Artistas, onde Rezende viveu nos últimos anos.

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Rui Rezende fez parte do elenco da popular telenovela “Roque Santeiro”, da Globo, que foi emitida em Portugal entre outubro de 1987 e agosto de 1988.

Vestiu a pele da personagem Professor Astromar Junqueira – que se transformava em lobisomem –, ao lado de atores como Regina Duarte (Viúva Porcina), José Wilker (Roque Santeiro) e Lima Duarte (Sinhozinho Malta).

Com uma longa carreira que passou pelo teatro, televisão e cinema, o último trabalho de Rui Rezende foi na série “Bom dia Verónica”, em 2022.