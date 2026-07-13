- Noticiário das 10h
- 13 jul, 2026
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"Não fazem com quem não venceu nada". Documentário sobre Mourinho vai para o ar em agosto
13 jul, 2026 - 08:59 • Eduardo Soares da Silva
A "Netflix" divulgou o primeiro "teaser" do documentário, que será dividido em três partes.
O projeto foi anunciado em 2024, deveria ter sido publicado em 2025 e vai finalmente ver a luz do dia. O documentário sobre o treinador português José Mourinho, da "Netflix", será publicado no próximo mês.
A produtora anunciou o primeiro "teaser" do documentário, que será dividido em três partes.
"Esta é a minha história. Tenho aqui muitas coisas que significam muito para mim", começa por dizer, enquanto mostra uma sala-museu em sua casa.
Ao seu estilo, Mourinho recordou os seus títulos conquistados e mostrou alguma memorabilia, como as chuteiras autografadas por Diego Armando Maradona e uma camisola da primeira época de Cristiano Ronaldo no Sporting.
"Comecei a ganhar em 2003, o último título foi 2022, 20 anos a ganhar, é por isso que querem fazer um documentário. Não fazem um documentário com alguém que não venceu nada", diz.
O documentário é publicado no próximo mês, a 11 de agosto.
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