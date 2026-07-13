Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 13 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

"Não fazem com quem não venceu nada". Documentário sobre Mourinho vai para o ar em agosto

13 jul, 2026 - 08:59 • Eduardo Soares da Silva

A "Netflix" divulgou o primeiro "teaser" do documentário, que será dividido em três partes.

A+ / A-

O projeto foi anunciado em 2024, deveria ter sido publicado em 2025 e vai finalmente ver a luz do dia. O documentário sobre o treinador português José Mourinho, da "Netflix", será publicado no próximo mês.

A produtora anunciou o primeiro "teaser" do documentário, que será dividido em três partes.

"Esta é a minha história. Tenho aqui muitas coisas que significam muito para mim", começa por dizer, enquanto mostra uma sala-museu em sua casa.

Ao seu estilo, Mourinho recordou os seus títulos conquistados e mostrou alguma memorabilia, como as chuteiras autografadas por Diego Armando Maradona e uma camisola da primeira época de Cristiano Ronaldo no Sporting.

"Comecei a ganhar em 2003, o último título foi 2022, 20 anos a ganhar, é por isso que querem fazer um documentário. Não fazem um documentário com alguém que não venceu nada", diz.

O documentário é publicado no próximo mês, a 11 de agosto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 13 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Vídeo

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)