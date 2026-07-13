Passatempo Renascença: Ganhe bilhetes para ver Sting

Não queremos criar falsas expectativas: os bilhetes continuam esgotados, mas... os ouvintes da Renascença têm agora a hipótese de conseguir convites para ver Sting ao vivo na Praia do Relógio, Figueira da Foz.

Os bilhetes estão esgotados há meses e agora, a poucos dias do concerto, queremos oferecer a oportunidade a cinco ouvintes de ganharem convites duplos para o espetáculo “Sting 3.0”.





O que é que tem de fazer para ganhar o passatempo Sting?

Para ser um dos vencedores tem de seguir a página da Renascença no Instagram, fazer like/gosto na publicação do Instagram do giveaway "RENASCENÇA/STING”, e, no espaço de comentários da publicação do passatempo, na conta de Instagram da Renascença, identificar um amigo e deixar uma mensagem para o Sting a convencê-lo que é o(a) fã número 1 e que merece estar no concerto.



Mas há mais! Dia 17 de julho a equipa da Renascença vai estar em direto da Figueira da Foz numa emissão muito especial, a partir das 18h, com entrevistas, reportagens e muita música de Sting.

Se é um dos sortudos com bilhete para o espetáculo, vemo-nos lá! Se não conseguiu o seu bilhete (voaram!) estamos lá para lhe contar tudo.



