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Passatempo Renascença: Ganhe bilhetes para ver Sting

13 jul, 2026 - 11:55 • Marina Duarte, produtora

A Renascença tem bilhetes para lhe oferecer e uma emissão especial para garantir que ninguém fica de fora deste espetáculo incrível (com bilhetes esgotados há meses). Sting em Portugal com a Renascença dia 17 de julho.

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Não queremos criar falsas expectativas: os bilhetes continuam esgotados, mas... os ouvintes da Renascença têm agora a hipótese de conseguir convites para ver Sting ao vivo na Praia do Relógio, Figueira da Foz.

Os bilhetes estão esgotados há meses e agora, a poucos dias do concerto, queremos oferecer a oportunidade a cinco ouvintes de ganharem convites duplos para o espetáculo “Sting 3.0”.

O que é que tem de fazer para ganhar o passatempo Sting?

Para ser um dos vencedores tem de seguir a página da Renascença no Instagram, fazer like/gosto na publicação do Instagram do giveaway "RENASCENÇA/STING”, e, no espaço de comentários da publicação do passatempo, na conta de Instagram da Renascença, identificar um amigo e deixar uma mensagem para o Sting a convencê-lo que é o(a) fã número 1 e que merece estar no concerto.


Mas há mais! Dia 17 de julho a equipa da Renascença vai estar em direto da Figueira da Foz numa emissão muito especial, a partir das 18h, com entrevistas, reportagens e muita música de Sting.

Se é um dos sortudos com bilhete para o espetáculo, vemo-nos lá! Se não conseguiu o seu bilhete (voaram!) estamos lá para lhe contar tudo.


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