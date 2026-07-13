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Sam Neill, protagonista de "Parque Jurássico", morre aos 78 anos
13 jul, 2026 - 07:50 • João Malheiro
Família anunciou morte do ator neozelandês esta segunda-feira.
Sam Neill morreu aos 78 anos, anunciou a família esta segunda-feira.
Nos últimos anos, o artista neozelandês lutou contra um cancro, tendo anunciado em abril que estava curado. A sua morte foi "súbita e inesperada", segundo o comunicado.
“Mais detalhes vão ser partilhados em breve, mas, por agora, pedimos respeito pela privacidade da família enquanto navegam esta perda tremenda", refere, ainda, a nota.
Sam Neill é conhecido por ser um dos principais protagonistas de "Parque Jurássico", de Stephen Spielberg, e algumas das suas sequelas.
É conhecido igualmente pelo seu papel em "O Piano", de Jane Campion, e em filmes de culto como "Possessão", "A Bíblia de Satanás" e "O Enigma do Horizonte".
Para lá do cinema, também se destacou na televisão com papéis nas séries "Peaky Blinders" e "The Tudors", entre outras.
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