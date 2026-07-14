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Escritor timorense Luís Cardoso homenageado no Escritaria 2026

14 jul, 2026 - 00:28 • Lusa

A 19.ª edição do festival literário regressa a Penafiel entre 20 e 25 de outubro.

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Luís Cardoso, o mais aclamado escritor timorense da atualidade e uma das mais importantes vozes da literatura contemporânea de Timor-Leste, vai ser o autor homenageado do Escritaria 2026, anunciou esta segunda-feira a Câmara de Penafiel.

A apresentação oficial vai ocorrer na quarta-feira, na Assembleia da República, dando a conhecer a 19.ª edição do festival literário, que regressa a Penafiel entre 20 e 25 de outubro de 2026, acrescenta o comunicado.

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A cerimónia contará com a presença do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e do presidente da Câmara de Penafiel, Pedro Cepeda, além do escritor homenageado.

A obra do escritor, marcada pela memória, pela identidade, pelo exílio e pela história do seu país, conquistou reconhecimento internacional, afirmando-o como uma referência da literatura lusófona, refere a nota de imprensa.

Nascido em Kailako, Timor-Leste, em 1958, chegou a Portugal em 1975, na sequência da ocupação indonésia do seu país. Paralelamente ao seu percurso literário, desempenhou um papel relevante na luta pela autodeterminação timorense.

Luís Cardoso estreou-se na literatura com "Crónica de Uma Travessia" (1997), obra considerada um marco da literatura timorense contemporânea. É também autor de "Requiem para o Navegador Solitário" (2007), "Para Onde Vão os Gatos Quando Morrem?" (2017), "Plantador de Abóboras" (2020), romance distinguido com o Prémio Oceanos 2021, e "Hotel Timor" (2025).

Em 2023, foi distinguido pelo Presidente da República de Timor-Leste, José Ramos-Horta, com o Colar da Ordem de Timor-Leste, em reconhecimento pelo seu contributo para a literatura e para a independência do país.

Ao escolher Luís Cardoso como homenageado da edição de 2026, o Escritaria reforça a sua missão de celebrar os grandes autores da língua portuguesa e de promover o encontro entre diferentes culturas através da palavra, assinala o comunicado.

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