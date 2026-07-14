Nova edição de "Os Maias" usa QR Codes para guiar leitores pelo universo de Eça de Queirós

Uma nova edição de "Os Maias", enriquecida com códigos QR, a ser publicada na quinta-feira, levará os leitores à Lisboa oitocentista de Eça de Queirós, permitindo visitar o Ramalhete, ouvir a música das personagens e compreender referências históricas. Com esta iniciativa, a editora Quetzal procura aproximar os leitores contemporâneos de um romance considerado central no cânone literário português e de leitura obrigatória nas escolas, mas cuja compreensão – sobretudo entre os jovens – pode ser dificultada pela abundância de referências que estão presas ao passado. A nova edição do romance de Eça de Queirós foi apresentada esta terça-feira, em Lisboa, pelo diretor editorial da Quetzal, Francisco José Viegas, que definiu este projeto como uma forma de devolver aos leitores do século XXI o contexto histórico, político, cultural e social que os leitores de 1888 possuíam naturalmente. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Hoje os nossos miúdos não conhecem essas referências e, desculpem, muitos professores também não", afirmou. Para tal, a edição mantém integralmente o texto original de Eça de Queirós, mas foi dotada de centenas de notas assinaladas por códigos QR que remetem para conteúdos explicativos acessíveis através do telemóvel.

Os códigos permitem esclarecer referências a geografia, toponímia, política, gastronomia, moda, figuras históricas, literatura, música, pintura, instituições e objetos do quotidiano oitocentista. Deste modo, torna-se possível ouvir as músicas referidas na obra, como é o caso do "Hino da Carta", descobrir quem foram personalidades como Guizot, e ver as pinturas referidas no texto, como os quadros pendurados nos salões da Casa do Ramalhete. Os leitores podem também descobrir quem eram figuras como Gambetta, Klopstock ou o duque de Saldanha, onde ficavam locais como o Aterro, o Jockey Club ou o Hotel Bragança, perceber o significado de palavras como "dogcart", "fumoir", "bambinela", "cretone", "repes", "talagarça" ou "rapé", e contextualizar dezenas de outras referências espalhadas ao longo da narrativa. Durante a apresentação, Francisco José Viegas defendeu que as dificuldades de leitura de "Os Maias" não resultam essencialmente da escrita de Eça, mas da perda de um conjunto de referências culturais que os leitores do século XIX dominavam de forma natural. "É absurdo nós lermos um livro e não sabermos aquilo de que ele fala. O que queremos fazer é abrir estes livros para serem lidos na sua totalidade", considerou o editor, que espera que esta edição "facilite a vida aos estudantes que leiam "Os Maias" por obrigação e também aos professores que têm de dar "Os Maias" por obrigação". O editor recordou que o romance começa precisamente com uma referência geográfica muito concreta – a Casa do Ramalhete, situada na Rua de São Francisco de Paula, no bairro das Janelas Verdes – e sustentou que compreender o espaço, os lugares e os contextos onde decorre a ação é fundamental para compreender a obra.