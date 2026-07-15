Autoridades caçam urso "ladrão em série" de comida em frigoríficos no Japão

As autoridades japonesas montaram uma operação para caçar um urso suspeito de ser "um ladrão em série" de comida em frigoríficos

Ao todo, o animal é o principal suspeito de 14 invasões para roubar comida em casas na cidade de Shizukuishi, segundo o "The Guardian".

O caso mais recente ocorreu esta segunda-feira, quando Mitsuo Matsubara, um idoso de 87 anos, foi surpreendido ao encontrar um urso preto adulto na sua cozinha. A comida do frigorífico estava espalhada no chão.

Matsubara e a sua mulher chamaram as autoridades e não foram atacados pelo urso.

Um episódio que tem sido recorrente. Na sexta-feira da semana anterior, um homem chegou a casa das compras e encontrou um urso em casa. No sábado, foi a vez de uma mulher ter a mesma experiência em sua casa. E no domingo o urso foi avistado a roubar donuts de uma loja de doces.

Para tentar dar resposta a estes roubos, a polícia japonesa montou armadilhas, instalou cercas elétricas à volta de blocos residenciais e está a realizar patrulhas nas proximidades de casas que já foram previamente alvo do animal.

Apesar de este animal não ter atacado ninguém, as autoridades apelam ao cuidado. A verdade é que tem havido um aumento de ataques de ursos no Japão, devido à redução da população humana.

Em junho, um urso foi capturado pela polícia depois de ter atacado várias pessoas no Japão. Especialistas colocam a hipótese de estes animais poderem estar a perder o medo de entrar em cidades e contactar com a civilização.