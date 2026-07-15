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Autoridades caçam urso "ladrão em série" de comida em frigoríficos no Japão

15 jul, 2026 - 07:50 • João Malheiro

Para tentar dar resposta a estes roubos, a polícia japonesa montou armadilhas, instalou cercas elétricas à volta de blocos residenciais e está a realizar patrulhas nas proximidades de casas.

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As autoridades japonesas montaram uma operação para caçar um urso suspeito de ser "um ladrão em série" de comida em frigoríficos

Ao todo, o animal é o principal suspeito de 14 invasões para roubar comida em casas na cidade de Shizukuishi, segundo o "The Guardian".

O caso mais recente ocorreu esta segunda-feira, quando Mitsuo Matsubara, um idoso de 87 anos, foi surpreendido ao encontrar um urso preto adulto na sua cozinha. A comida do frigorífico estava espalhada no chão.

Matsubara e a sua mulher chamaram as autoridades e não foram atacados pelo urso.

Um episódio que tem sido recorrente. Na sexta-feira da semana anterior, um homem chegou a casa das compras e encontrou um urso em casa. No sábado, foi a vez de uma mulher ter a mesma experiência em sua casa. E no domingo o urso foi avistado a roubar donuts de uma loja de doces.

Para tentar dar resposta a estes roubos, a polícia japonesa montou armadilhas, instalou cercas elétricas à volta de blocos residenciais e está a realizar patrulhas nas proximidades de casas que já foram previamente alvo do animal.

Apesar de este animal não ter atacado ninguém, as autoridades apelam ao cuidado. A verdade é que tem havido um aumento de ataques de ursos no Japão, devido à redução da população humana.

Em junho, um urso foi capturado pela polícia depois de ter atacado várias pessoas no Japão. Especialistas colocam a hipótese de estes animais poderem estar a perder o medo de entrar em cidades e contactar com a civilização.

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