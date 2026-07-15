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- 15 jul, 2026
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“Getting Away With It”
Documentário sobre os James estreia a 17 de agosto no Reino Unido e Irlanda
15 jul, 2026 - 07:35 • André Rodrigues
Sessão principal será em Manchester, com atuação acústica e conversa com a banda transmitida em direto para 250 salas de cinema do Reino Unido.
O documentário “James: Getting Away With It”, que conta a história dos James, estreia nos cinemas do Reino Unido e da Irlanda a 17 de agosto de 2026, numa sessão especial que terá como palco principal os Aviva Studios, em Manchester, a cidade onde a banda nasceu.
A exibição contará com a presença da banda, uma atuação acústica ao vivo e uma sessão de perguntas e respostas que serão transmitidos em simultâneo para cerca de 250 salas cinemas no Reino Unido, Irlanda e alguns mercados internacionais.
O documentário realizado por Chris Atkins é apresentado como a primeira história totalmente autorizada de uma das bandas britânicas mais improváveis e resistentes dos últimos 40 anos.
O documentário inclui entrevistas com elementos atuais e antigos dos James, imagens de arquivo inéditas e contributos de nomes como Chris Martin, Brian Eno e Jo Whiley.
A escolha de Manchester para a estreia não é fruto do acaso. Foi naquela cidade que, no início dos anos 80, os James começaram a construir uma carreira marcada por avanços, recuos, decisões arriscadas e uma relação muito particular com o público.
Antes do reconhecimento nacional, a banda recusou a editora Factory Records, rejeitou a possibilidade de uma digressão com os The Smiths e passou por anos de instabilidade até ao sucesso de “Sit Down”, que em 1991 se tornou um dos grandes sucessos do rock alternativo britânico.
A partir daí, os James ganharam dimensão internacional com temas como “Laid”, “Sometimes”, “Born of Frustration”, “Come Home” e “She’s a Star”.
A história dos James também conheceu ruturas: no início do século, a banda separou-se, depois da saída de Tim Booth, mas regressou em 2007 e, desde então, voltou aos palcos, reencontrou públicos antigos e conquistou novos ouvintes.
Mais de 40 anos depois, os James continuam em atividade e chegaram mesmo ao número um do top britânico de álbuns em 2024 com “Yummy”, o primeiro disco de estúdio da banda a atingir esse lugar.
Em Portugal, a ligação aos James é antiga e tem também uma dimensão pessoal: o vocalista Tim Booth é tio da atriz portuguesa Maya Booth e o guitarrista e violinista Saul Davies vive em Portugal há vários anos.
Mas, para já, não há data para a estreia de “Getting Away With It” nas salas portuguesas.
Os James atuaram no Rock in Rio Lisboa em 2012, 2018, 2019 – na edição comemorativa dos 15 anos, junto à Torre de Belém – e voltou em 2024.
Além dos grandes palcos, a banda de Manchester atuou recentemente em eventos de entrada livre, em Vila Real e também em Penamacor.
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