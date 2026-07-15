Documentário sobre os James estreia a 17 de agosto no Reino Unido e Irlanda

O documentário “James: Getting Away With It”, que conta a história dos James, estreia nos cinemas do Reino Unido e da Irlanda a 17 de agosto de 2026, numa sessão especial que terá como palco principal os Aviva Studios, em Manchester, a cidade onde a banda nasceu.

A exibição contará com a presença da banda, uma atuação acústica ao vivo e uma sessão de perguntas e respostas que serão transmitidos em simultâneo para cerca de 250 salas cinemas no Reino Unido, Irlanda e alguns mercados internacionais.

O documentário realizado por Chris Atkins é apresentado como a primeira história totalmente autorizada de uma das bandas britânicas mais improváveis e resistentes dos últimos 40 anos.

O documentário inclui entrevistas com elementos atuais e antigos dos James, imagens de arquivo inéditas e contributos de nomes como Chris Martin, Brian Eno e Jo Whiley.

A escolha de Manchester para a estreia não é fruto do acaso. Foi naquela cidade que, no início dos anos 80, os James começaram a construir uma carreira marcada por avanços, recuos, decisões arriscadas e uma relação muito particular com o público.

Antes do reconhecimento nacional, a banda recusou a editora Factory Records, rejeitou a possibilidade de uma digressão com os The Smiths e passou por anos de instabilidade até ao sucesso de “Sit Down”, que em 1991 se tornou um dos grandes sucessos do rock alternativo britânico.