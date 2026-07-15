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Fóssil de Tyrannosaurus bate recorde como dinossauro mais caro da história

15 jul, 2026 - 01:02 • Catarina Magalhães

Ossadas com 67 milhões de anos foram descobertas em 2001 numa zona remota no Dakota do Sul.

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Com mais de quatro metros de altura e com mais de 60% dos ossos recuperados, um Tyrannosaurus foi vendido esta semana por 43 milhões de euros num leilão em Nova Iorque, noticiou a estação britânica BBC News.

Apelidado de "Gus", este dinossauro com 67 milhões de anos é um dos exemplares de t-rex "mais completos".

Este é agora o dinossauro mais caro alguma vez vendido.

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As ossadas deste t-rex foram descobertas em 2001 numa zona remota no Dakota do Sul, Estados Unidos da América (EUA).

"Este resultado é fruto de anos de trabalho", reforçou a diretora de Ciência e História Natural da Sotheby's – uma sociedade de vendas por leilão reconhecida internacionalmente –, Cassandra Hatton.

A venda anterior que tinha quebrado recorde pertencia a um estegossauro em 2024. Apesar de ter sido um multimilionário a querer colecionar este fóssil, o proprietário cedeu-o durante quatro anos ao Museu Americano de História Natural.

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