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Ligou para o 112 e salvou a mãe. Rodrigo, de 9 anos, recebe Prémio Cidadão Nobre

15 jul, 2026 - 15:43 • Olímpia Mairos

Rodrigo Pinto, de 9 anos, foi distinguido pela serenidade e rapidez com que atuou numa situação de emergência que mobilizou o INEM.

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Ligou para o 112 e salvou a mãe. Rodrigo, de 9 anos, recebe Prémio Cidadão Nobre. Foto: Facebook/INEM
Ligou para o 112 e salvou a mãe. Rodrigo, de 9 anos, recebe Prémio Cidadão Nobre. Foto: Facebook/INEM
Ligou para o 112 e salvou a mãe. Rodrigo, de 9 anos, recebe Prémio Cidadão Nobre. Foto: Facebook/INEM
Ligou para o 112 e salvou a mãe. Rodrigo, de 9 anos, recebe Prémio Cidadão Nobre. Foto: Facebook/INEM
Ligou para o 112 e salvou a mãe. Rodrigo, de 9 anos, recebe Prémio Cidadão Nobre. Foto: Facebook/INEM
Ligou para o 112 e salvou a mãe. Rodrigo, de 9 anos, recebe Prémio Cidadão Nobre. Foto: Facebook/INEM

Rodrigo Pinto, o menino de 9 anos que, em fevereiro, ligou para o 112 depois de encontrar a mãe inconsciente, foi distinguido com o Prémio Cidadão Nobre 2026, numa cerimónia promovida pela Nobre Casa da Cidadania (NCC).

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A homenagem reconhece cidadãos que se destacam por atos de altruísmo, solidariedade e compromisso cívico, tendo reunido representantes de instituições e da sociedade civil.

Numa publicação nas redes sociais, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) recordou a atuação do menino, que permitiu uma rápida resposta dos meios de socorro.

"A história de Rodrigo tornou-se conhecida em fevereiro deste ano, quando se viu confrontado com uma situação crítica após a mãe perder subitamente a consciência", escreveu o INEM.

Segundo o instituto, o menino "contactou de imediato o 112 e colaborou de forma exemplar com os serviços de emergência médica, seguindo atentamente as orientações transmitidas até à chegada dos meios de socorro".

O INEM sublinha ainda que "a sua atuação foi determinante para a rápida ativação da resposta de emergência e para a assistência à vítima".

A distinção foi atribuída pela Nobre Casa da Cidadania no âmbito do título de Cidadão Nobre, que premeia pessoas cujos gestos contribuem para uma sociedade mais solidária e inclusiva.

Na mesma publicação, o INEM destaca que "gestos como estes demonstram que a participação de cada cidadão pode fazer a diferença e contribuir para uma sociedade mais humana e resiliente".

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